5 sfaturi despre tigara electronica pentru incepatori

Daca si tu iti doresti sa-ti achizitionezi in viitor o e-tigara inseamna ca stii deja ca aburii contin cu pana la 95% mai putine substante toxice decat fumul pe care-l tragi dintr-o tigara normala.

Un alt factor care te-ar putea convinge sa renunti la tigarile clasice si sa incerci o tigara electronica ar fi pretul pe care trebuie sa-l investesti. Dupa cum bine putem observa cu totii, tigarile clasice se scumpesc de la o zi la alta, iar acest lucru va continua pana in momentul in care foarte putini dintre noi isi vor mai permite sa-si achizitioneze un pachet de tigarete. In cazul tigarii electronice lucrurile stau complet diferit, pretul de achizitie fiind unul mai important, ca mai apoi investitia sa fie una minima si periodica.

Daca analizam e-tigara din punct de vedere al investitiei putem observa ca un lichid ne poate ajunge pentru o perioada semnificativa, totul depinde de intensitatea cu care vapam si modelul de tigara electronica pe care-l detinem. Aceste dispozitive pot fi cumparate din orice magazin online de tigari electronice, dar aici este un alt subiect de discutie pe care o sa-l dezvoltam in randurile urmatoare. Cu timpul o sa observati ca va raman mai multi bani necheltuiti, bani care se duceau, in mod normal, pe pachetele de tigari obisnuite.

Iata care sunt cele 5 sfaturi dedicate incepatorilor in lumea vapingului:

Alege tigara electronica potrivita pentru tine si nevoile tale

Lucrurile sunt simple la prima vedere, dar trebuie sa cunosti o multime de detalii care iti pot influenta in mod direct experienta pe care o ai cu o e-tigara. In fiecare magazin online tigari electronice poti gasi o multime de modele de dimensiuni si specificatii diferite, iar tu nu trebuie sa alegi un kit la intamplare, ci trebuie sa alegi in functie de urmatoarele criterii:

cantitatea aburului pe care o poate elibera o astfel de e-tigara

capacitatea bateriei – importanta mai ales pentru persoanele care doresc sa vapeze de-a lungul intregii zile fara sa incarce bateria in mod repetat

design-ul tigarii electronice – un barbat masiv nu-si va dori sa vapeze niciodata dintr-o tigara electronica finuta si de culoare roz

calitatea tigarii – iti doresti o e-tigara pe care sa o folosesti pentru o perioada scurta sau una pe care sa nu o mai schimbi pentru cativa ani?

accesorii disponibile – o sa ai nevoie de rezistente, diferite accesorii de curatare, cabluri de alimentare, etc.

Invata sa-ti alegi lichidul potrivit

Lichidul cu care alimentezi tigara electronica este cel care va produce aburii cu diferite arome pe care ii inhalezi in timpul procesului de vaping, de aceea trebuie sa stii cum sa-ti alegi corect lichidul.

Este important sa testezi cat mai multe arome si sa acorzi o atentie deosebita concentratiei de nicotina din acesta. Daca esti una dintre persoanele care doreste sa renunte la fumat cu ajutorul vaporizatoarelor este esential sa alegeti dintr-un magazin online tigari electronice doar acele lichide care au o cantitate cat mai mica de nicotina sau chiar deloc.

Cauta un magazin online cu tigari electronice si accesorii pe care sa te bazezi

Asa cum spuneam in randurile anterioare, cand ai o tigara electronica trebuie sa cumperi diferite accesorii pentru a o ingriji cat mai eficient. Sunt o multime de magazine online de unde poti cumpara lichide, accesorii sau chiar alte kit-uri de tigari electronice, dar nu toate iti pot livra produsul dorit in cel mai scurt timp si multe dintre acestea sunt limitate in ceea ce priveste gama de produse.

Nu alege cele mai ieftine produse

Cand alegi un kit de tigara electronica sau un lichid nu trebuie sa tii cont doar de pretul afisat intr-un magazin online tigari electronice, ci si de calitatea acestor produse. Incearca sa cumperi doar din magazine recunoscute si doar produse care apartin unor brand-uri importante din aceasta industrie.

Nu folosi tigara electronica in mod excesiv

„Ce e prea mult strica” – aceasta expresie este valabila si in cazul de fata. Daca simti nevoia sa vapezi continuu inseamna ca nu ti-ai ales lichidul potrivit, acesta fiind prea slab pentru nevoile tale. Alta problema ar putea fi legata de modul in care tu intelegi acest dispozitiv. Trebuie sa tinem cont de faptul ca alimenteaza un viciu si nu trebuie folosita in mod excesiv.

Incercati sa folositi e-tigara doar atunci cand simtiti nevoia, nu va creati o obisnuinta din a vapa.