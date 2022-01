Adrian Marinescu, mesaj subtil pentru Monica Pop

"Eu cred că pentru medici nu e numai opțiunea personală, este o obligativitate morală, pentru că ei reprezintă un exemplu în raport cu populația. Dacă ei nu sunt sănătoși prin faptul că se infectează, nu vor mai putea avea grijă de oameni și, nu în ultimul rând, ei pot reprezenta un vector de transmitere.

Eu cred că un medic care nu se vaccinează, deși are toate informațiile necesare și nu are niște considerente clar dovedite, are o mare responsabilitate. Dar nu stă în picioare niciun raționament", a spus Adrian Marinescu, potrivit romania.europalibera.org.

Acesta îi transmite în aceste fel un mesaj medicului Monica Pop care a vorbit în urmă cu ceva vreme despre posibilele efecte pe termen lung pe care le-ar putea avea serurile anti-COVID.

"Dar vin cei care înclină în direcția antivaccin, alte persoane, care nu sunt avizate, nu sunt nici infecționiști, nici nu au luptat cu COVID-ul, dar sunt, într-adevăr, medici, foarte în regulă în domeniile lor, dar fără o legătură prea mare cu COVID-ul și care informează altfel, fără să se bazeze pe niște lucruri reale.

E foarte ușor să spui că peste zece ani vei face leucemie, fără să te bazezi pe nimic. Care e dovada? Așa putem vorbi despre orice. Așa poți să spui că dacă beți apă de la robinet peste 10 ani veți face cancer de piele. Problema e că astfel de afirmații fără nicio susținere pot influența negativ opinia publică. Suntem pe un câmp de luptă. În plus, de când e omenirea, un tratament, chiar dacă este bun, nu poate să înlocuiască un vaccin", a mai spus Adrian Marinescu.

