Alege un produs din gama larga de cosmetice CBD pentru a te bucura de aceste efecte benefice! (P)

In prezent, CBD-ul este pretutindeni: in deodorante, uleiuri, ceaiuri, dulciuri, lichide pentru tigara electronica, produse pentru ingrijirea animalelor, iar toate aceste produse vin cu promisiunea unor beneficii deosebite pentru sanatate.

Cand vine vorba de produsele de ingrijire si infrumusetare pe baza de canabidiol (cosmetice CBD), acestea se fac remarcate prin efectele de ajutor impotriva insomniilor, eliberarea stresului si mentinerea sanatatii pielii. Cu toate ca beneficiile si efectele acestei substante inca sunt dezbatute si studiate, extractul CBD este o sursa bogata de vitamina D cu efecte antiinflamatoare dovedite.

Produsele cosmetice CBD contribuie si la incurajarea miscarii de constientizare a consumatorului modern, inspirand pe zi ce trece tot mai multe persoane sa puna sub semnul intrebarii fiecare ingredient continut de produsele de infrumusetare de pe piata. Daca si tu vrei sa afli daca pielea si sanatatea ta se vor bucura de folosirea produselor pe baza de canabidiol, in randurile de mai jos vei descoperi cateva tipuri de cosmetice CBD si produse de infrumusetare bazate pe aceasta substanta.

- Apa de gura cu CBD. Aceasta poate calma eventualul disconfort resimtit in cavitatea bucala, intareste gingiile, protejeaza dintii si improspateaza respiratia cu ajutorul multiplelor ingrediente pe care le contine. Astfel, canabidiolul are un efect benefic asupra mucoasei bucale iritate si a eventualelor tesuturi inflamate, extractul de frunze de maslin are un efect calmant si fluorul te protejeaza de carii.

- Pasta de dinti cu CBD. Ca si in cazul apei de gura, efectele pastei de dinti ce contine canabidiol includ calmarea tesuturilor inflamate sau iritate si protejarea danturii.

- Balsamul de buze cu CBD. Un alt produs din gama cosmeticelor CBD, balsamul de buze cu canabidiol este un produs de cea mai inalta calitate (nu contine parabeni, coloranti artificiali, reziduuri metalice sau toxine) cu rol de a proteja buzele de uscare, de actiunea vantului sau de cea a temperaturilor scazute.

- Ulei de masaj cu CBD. Cosmeticele CBD au foarte multe produse destinate relaxarii, iar uleiul de masaj este un exemplu reprezentativ al acestei game. Pe langa aromele intense si deosebit de placute, acest tip de ulei de masaj 100% vegan iti va trezi toate simturile, producand un usor efect de “furnicaturi” pe piele.

- Crema hidratanta CBD. In gama larga de cosmetice CBD mai poti gasi si creme hidratante si calmante cu canabidiol, ulei de masline, ulei de arnica, lavanda si ceara de albine. Acest tip de crema 100% naturala ofera hidratare pielii, amelioreaza durerile articulare si de la nivelul pielii si are un efect relaxant asupra intregului corp.

- Unguent sportiv cu CBD. Desi nu se incadreaza neaparat in categoria de cosmetice CBD, acest tip de gel este inca un exemplu elocvent al domeniului larg de utilizare a canabidiolului. Aceste geluri pot contine, pe langa extract CBD, mentol, extract de eucalipt sau alte ingrediente ce ofera o senzatie de racorire si apoi de incalzire a zonei. Acest unguent este folosit pentru masarea zonelor in care musculatura a fost solicitata intens in urma eforturilor sportive, iar efectul este unul de calmare si relaxare a musculaturii.

- Unt de corp cu CBD. In categoria de cosmetice CBD a magazinelor de profil, precum CBDlife.ro, poti regasi si unt de corp cu continut de canabidiol. Cu ingrediente organice, 100% naturale, ofera un efect de protejare si hidratare pielii tale.