Andreea Raicu s-a dezbrăcat de haine și a pozat goală la 41 de ani FOTO

Andreea Raicu surprinde pe toată lumea cu o fotografie postată pe contul personal de Instagram. Diva tv de odinioară a pozat într-o postură cu care lumea era mai puțin obişnuită, ceva mai îndrăzneaţă decât imaginile pe care le împărtăşeşte de obicei.

Andreea Raicu apare goală în cadă, răzând. Alături de ea, în fotografie, în baie, mai apare și câinele ei. Fireşte, fotografia nu arată nimic indecent, dar asta nu a părut să-i deranjeze pe cei peste 10.000 de fani care au dat like imaginii.

"Am un sfat pentru tine pentru 2019: Incepe sa te iubesti mai mult. Invata sa te iubesti intai pe tine, in loc sa iubesti ideea de a fi iubita de altii. Stiu ca unul dintre cele mai grele lucruri in viata aceasta este truda de a te accepta, de a te imbratisa si de a te iubi cu tot ceea ce nu iti place la tine, cu toate imperfectiunile tale, dar este singurul mod in care poti trai o viata linistita si fericita, fara lupte si drame interioare. Pe blog am scris cateva dintre modurile in care eu aleg constient, zi de zi, sa ma iubesc", a scris Andreea Raicu, pe Instagram.