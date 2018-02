ANGLIA-ȚARA GALILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIX NATIONS TELEKOM SPORT 2. Derby în lumea ruby-ul mondial

ANGLIA-ȚARA GALILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIX NATIONS TELEKOM SPORT 2 Meciul dintre reprezentativele de rugby ale Angliei şi Ţării Galilor, care va avea loc sâmbătă, pe Twickenham Stadium, se anunţă derbyul etapei a doua din Six Nations, ediţia 2018. ANGLIA-ȚARA GALILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIX NATIONS TELEKOM SPORT 2



Va fi şi o confruntare a orgoliilor, ultima victorie a galezilor datând din 2013. De data aceasta ambele naţionale vin după ce au câştigat cu scoruri categorice în prima etapă, 46-15 pentru englezi în confruntarea cu italienii, respectiv 34-7 pentru Ţara Galilor în partida cu Scoţia.



Într-un alt meci, pe Aviva Stadium din Dublin, Irlanda va primi replica Italiei, gazdele fiind favorite clare şi probabil că singura problemă care se va pune va fi cea a scorului.



Scoţia şi Franţa se vor întâlni tot sâmbătă pe Murrayfield, ambele reprezentative pierzând în prima etapă, astfel că echipa care va ceda şi de această dată rămâne, cel puţin teoretic, fără şanse la adjudecarea trofeului.



Deţinătoarea titlului este Anglia, în timp ce Italia este posesoarea ''lingurii de lemn'', nedoritul trofeu care se atribuie ultimei clasate.

Selecţionata Angliei, deţinătoarea trofeului, a învins cu scorul de 46-15 (17-10), reprezentativa Italiei, în ultima partidă din cadrul etapei de deschidere a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, disputată duminică pe Stadio Olimpico din Roma, în faţa a 61.464 de spectatori.



XV-le Trandafirului a marcat şapte eseuri în acest joc, prin Watson (3, 11), Farrell (26), Simmonds (52, 75), Ford (68) şi Nowell (78), celelalte puncte ale învingătorilor fiind reuşite de Farrell - patru transformări (26, 52, 68, 75) şi o lovitură de penalitate.



Pentru italieni au punctat Benvenuti (20), Bellini (58) - eseuri şi Allan - o transformare (20) şi o lovitură de penalitate (39).



Sâmbătă, în primele două meciuri din Six Nations, Ţara Galilor a învins Scoţia cu 34-7 la Cardiff, în timp ce Irlanda a învins Franţa cu 13-15 pe Stade de France, oaspeţii obţinând victoria în ultima secundă de joc.



Primele locuri în clasament sunt ocupate de Anglia şi Ţara Galilor, cu câte 5 puncte, urmate de Irlanda, 4 puncte, Franţa, 1 punct, Scoţia şi Italia, 0 puncte.