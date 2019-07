Atac din gelozie, urmat de sinucidere. ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional

Atac sangeros comis din gelozie de un barbat de Arad. Acesta si-a injunghiat fosta iubita si pe fratele acesteia in momentul in care a observat ca aceasta organizase o petrece in casa parintilor sai.

Imaginile atacului au fost surprinse și publicate pe o rețea de socializare.

După atac, bărbatul a fugit și s-a sinucis în momentul în care a fost prins de polițiști, băgându-și cuțitul în gât și în abdomen.

ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional.