Bacterie periculoasă în budincă, într-un mare lanț de supermarketuri. Trebuie returnată de urgență: Lista cu magazinele unde s-a vândut

1 minut de citit Publicat la 11:39 20 Aug 2026 Modificat la 11:39 20 Aug 2026

Budincă de ciocolată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat miercuri că un cunoscut lanț de supetmarketuri din România retrage de la vânzare un produs Milbona după ce a fost depistată bacteria Bacillus cereus. Produsul poate fi returnat în magazine, iar contravaloarea este restituită chiar și fără bon fiscal.

Furnizorul Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG a anunțat, la 19 august 2026, rechemarea unui produs comercializat în magazinele Lidl România, după ce în acesta a fost depistată bacteria Bacillus cereus.

Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și să respecte rechemarea.

Ce produs este rechemat de Lidl România

Rechemarea vizează exclusiv următorul produs:

Marcă: Milbona

Milbona Produs: Budincă Proteică cu aromă de ciocolată

Budincă Proteică cu aromă de ciocolată Cantitate: 200 g

200 g Data durabilității minimale: 14.09.2026

14.09.2026 Furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

Produsul a fost comercializat în magazinele Lidl România.

Bacillus cereus poate provoca afecțiuni gastrointestinale

Potrivit informării privind rechemarea, Bacillus cereus poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. În cazul anumitor categorii de persoane, boala poate avea o evoluție severă.

Printre persoanele considerate mai vulnerabile se numără sugarii, copiii mici, femeile însărcinate, persoanele vârstnice și cele cu sistem imunitar slăbit.

Din acest motiv, clienții care au produsul vizat sunt sfătuiți să nu îl consume.

Produsul poate fi returnat fără bon fiscal

Persoanele care au cumpărat budinca proteică Milbona cu data durabilității minimale 14.09.2026 o pot returna în orice filială Lidl. Contravaloarea produsului va fi rambursată, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Lidl precizează că rechemarea se aplică exclusiv produsului „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200 g”, cu data durabilității minimale 14.09.2026, furnizat de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.

Celelalte produse comercializate în Lidl România care aparțin aceluiași furnizor, precum și alte produse ale mărcii Milbona, nu sunt vizate de această rechemare.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta serviciul de asistență clienți Lidl la numărul 0800.896.622 sau la adresa de e-mail [email protected].

Furnizorul Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG a transmis că își cere scuze persoanelor afectate pentru neplăcerile create.

Lista completă a magazinelor în care s-a comercializat produsul poate fi consultată AICI.