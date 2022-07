Un bărbat a murit pe loc după un accident cu un autobuz STB în zona Ghencea din Bucureşti: "Nu a avut nicio şansă"

Şoferul în vârstă de 45 de ani a intrat frontal într-un autobuz STB pe Prelungirea Ghencea din Bucureşti. În urma impactului, şoferul a rămas încarcerat în maşina distrusă în totalitate.

Accidentul a avut loc în Sectorul 6 din Bucureşti, în zona Ghencea. Bărbatul, aflat la volanul BMW-ului, s-a izibt violent de autobuz.

Impactul a fost atât de puternic încât bucăţi din BMW s-au împrăştiat pe o distanţă de câteva zeci de metri.

"Am văzut şoferul care era prins înăuntru, încarcerat. Nu avea nicio şansă, cred eu. I-am luat pulsul. Au venit pompierii, am încercat să intru pe partea cealaltă şi am pus mâna pe el şi era deja rece. Drumul fiind foarte îngust, mai avem şi balta asta aici, posibil să fi încercat să fi evitat balta", a declarat un martor.

Şoferul a fost descarcerat de pompieri, iar medicii au început manevrele de resuscitare, însă toate eforturile de a-l readuce la viaţă au fost în zadar.

Martorii spun că bărbatul ar fi condus cu viteză. De cealaltă parte, şoferul autobuzului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs accidentul.