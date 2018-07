CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Selecţionata Franţei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins reprezentativa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), marţi la Sankt Petersburg, în prima semifinală a competiţiei. CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Google sărbătorește Cupa Mondială 2018 cu un Google Doodle dedicat.

A treia finală pentru Franța

Franţa, campioană mondială în 1998, va juca a treia sa finală mondială graţie golului marcat de fundaşul Samuel Umtiti (51).



Belgia, semifinalistă şi în 1986, a ratat din nou şansa de a juca pentru trofeu şi va lupta în finala mică.



''Diavolii roşii'' au avut o posesie mai bună şi au încercat să spargă blocada apărării franceze, dar au avut puţine şanse, iar atunci s-a opus Lloris.



Prima ocazie a partidei a fost ratată de Hazard (15), care a trimis un şut la colţul lung, puţin pe lângă poartă. ''Les Bleus'' au replicat cu un şut fără preluare al lui Matuidi (18), din marginea careului, prins Courtois.



Echipa lui Roberto Martinez a fost din nou aproape de gol în min. 19, când şutul lui Hazard a fost respins de Varane peste poartă. Lloris (21) a fost salvator la şutul din întoarcere al lui Alderweireld.

Val de ratări

Francezii au avut o suită de ocazii până la pauză, dar Giroud a reluat cu capul pe lângă, la centrarea lui Pavard (31), iar apoi nu a reuşit reluarea la centrarea lui Mbappe (34). Griezmann (33) a şutat peste poartă din afara careului, iar Courtois a fost providenţial la şutul lui Pavard (39), lansat în careu de Mbappe.



În prelungirile primei reprize, Umtiti a gafat în propriul careu la centrarea lui De Bruyne (45+1), dar Lukaku nu a fost atent pentru a profita.



''Les Bleus'' au început mai bine repriza a doua şi Giroud (51) a fost blocat de Kompany în careu. La cornerul care a urmat, executat de Griezmann, Umtiti a trimis la colţul scurt cu capul, balonul fiind deviat şi de Fellaini, iar Franţa era în avantaj.



Belgienii au încercat din răsputeri să construiască faze la poarta lui Lloris, dar aşezarea Franţei a fost impecabilă, tot jucătorii lui Deschamps fiind cei mai periculoşi.



După ce Moussa Dembele l-a blocat pe Giroud (56), De Bruyne (61) a ratat şutul din careu la o minge înaltă, Fellaini (65) a trimis pe lângă poartă, cu capul, mingea centrată de Mertens. Una din puţinele situaţii mari a fost şi şutul lui Witsel, din afara careului, respins de Lloris (81). Lukaku (89) a ratat întâlnirea cu mingea trimisă de De Bruyne, la ultima oportunitate a belgienilor.

Aproape de golul doi

Pe contra, Franţa a fost aproape să marcheze şi golul al doilea, dar Courtois (90+3) a prins şutul lui Griezmann, iar apoi tot portarul lui Chelsea a respins mingea şutată de Tolisso (90+6).



Franţa, care a dovedit că este echipa mai matură, se impusese de fiecare dată în confruntările de la turnee finale, 3-1 în 1938, 4-2 în finala mică în 1986, la Cupa Mondială, şi 5-0 la EURO 1984, ''cocoşii'' obţinând apoi trofeul continental.



Selecţionata antrenată de spaniolul Roberto Martinez era neînvinsă de 23 de meciuri, ultimul eşec al belgienilor fiind produs de Ţara Galilor, în sferturile EURO 2016. Atacantul Romelu Lukaku avea 17 goluri şi 3 pase de gol în ultimele sale 13 apariţii în tricoul ''diavolilor roşii''.



În finala de duminică, Franţa va înfrunta câştigătoarea dintre Croaţia şi Anglia, semifinală programată miercuri la Moscova (ora 21,00).

Regele Belgiei, Philippe, se va deplasa în Rusia, alături de regina Mathilde, pentru a asista la prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2018, între selecţionata ţării sale şi cea a Franţei, programată azi la Sankt Petersburg, informează cotidianul belgian Le Soir.

Regele e chiar microbist

Regele Philippe a asistat deja la victoria naţionalei Belgiei în faţa Tunisiei (5-2), pe 23 iunie la Moscova.



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va fi prezent la rândul său în tribuna oficială a stadionului din Sankt Petersburg pentru a-i susţine pe "Les Bleus" în duelul cu vecinii belgieni.



În schimb, prim ministrul belgian Charles Michel, a cărui agendă este foarte încărcată săptămâna aceasta, nu se va deplasa în Rusia, urmând să privească meciul alături de alţi suporteri, în faţa unui ecran uriaş, la Braine-le-Comite, comuna căpitanului naţionalei Belgiei, Eden Hazard, la invitaţia primarului local, adaugă Le Soir, citându-l pe purtătorul de cuvânt al premierului.

Presiune pe francezi

Atacantul francez Antoine Griezmann a afirmat că "Les Bleus simţeau mai multă presiune la EURO 2016, din Franţa, decât la Cupa Mondială 2018, pentru că atunci constatau direct repercusiunea parcursului lor", luni, cu o zi înaintea semifinalei Franţa - Belgia de la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, informează AFP.



"La EURO era un pic mai multă presiune, pentru că întrucât eram în Franţa, trebuia să ţinem cont mai mult de ceea ce facem şi de repercusiuni", a spus atacantul francez pentru site-ul oficial al Federaţiei franceze de fotbal (FFF).



Echipa Franţei a fost finalistă la Campionatul European organizat pe teren propriu, fiind învinsă în ultimul act de Portugalia (0-1), iar Griezmann a fost cel mai bun marcator al turneului, cu 6 realizări, fiind desemnat şi cel mai bun jucător al turneului final.



Referitor la cheia meciului de marţi, Griezmann a răspuns: "Trebuie să fim puternici în apărare, iar după aceea, cu puţinele ocazii pe care le vom avea, vom încerca să-i surprindem şi să gestionăm corespunzător meciul, să ne impunem ritmul".



Franţa şi Belgia se vor întâlni marţi, la Sankt Petersburg, în prima semifinală a Cupei Mondiale 2018 (21,00, ora României)

Țicleanu vede câștigătoarea

Fostul fotbalist Aurel Ţicleanu a declarat, duminică seara, la postul TVR 1, că învingătoarea din semifinala Franţa - Belgia are şanse mari să câştige şi Cupa Mondială, competiţie găzduită în această perioadă de Rusia.



"Sunt două campioane mondiale care au rămas în competiţie, fiecare cu câte un trofeu (n.r. - Franţa şi Anglia). Dar Belgia - Franţa va fi un meci de toată isprava. Sunt şi ţări vecine. Belgia e o echipă care din punct de vedere tactic se poate schimba extraordinar. Ei vor juca special pentru Franţa, deci nu îi vor da spaţii. Au mare calitate la mijloc şi s-ar putea ca acum să urce puţin mai sus decât în meciul cu Brazilia. Belgienii i-au încurcat de multe ori pe francezi. Sunt două echipe foarte puternice care se cunosc una pe alta. S-ar putea să marcheze amândouă şi să intre în prelungiri. Pe partea asta de tablou au fost 4 campioane mondiale, dincolo au fost doar două, e clar că a fost polul cu greutate al competiţiei. Deci poţi să spui că cine se impune în semifinala Franţa - Belgia poate câştiga Cupa Mondială. Dar nu înseamnă că aşa va fi. E totuşi acolo şi Anglia. Ce ar dezavantaja-o pe Anglia într-o finală cu Franţa, să spunem, este o rigiditate a fundaşilor săi la viteza jucătorilor francezi", a spus fostul internaţional la emisiunea "Studio Mondial".



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Referitor la cealaltă semifinală, Ţicleanu a menţionat că mizează pe Anglia deoarece Croaţia este o echipă obosită după meciurile din optimi şi sferturi. "Eu nu mai am încredere în Croaţia. Ei au tot ce le trebuie să câştige Cupa Mondială, au o echipă minunată cu valori extraordinare, practic unii dintre cei mai buni jucători din lume, însă vin după două meciuri de 120 de minute şi lovituri de departajare. Iar aceste meciuri cred că i-au stors. De aceea eu cred că Anglia are o şansă extraordinară de a ajunge în finală. Ea vine după partide care au durat 90 de minute. Ştiu că croaţii vor face tot ce e omeneşte posibil să câştige, dar din punct de vedere fizic vor avea o mare problemă în semifinale. Mai ales că Anglia este o echipă care îţi impune un joc fizic. Iar aseară (n.r. - sâmbătă) dacă se mai juca vreo 15 minute croaţii cred că mai pierdeau vreo 3-4 jucători. Pur şi simplu erau la capătul puterilor", a afirmat el.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 "Pe Croaţia toată lumea a învăţat-o. Trebuie să te aglomerezi, să încerci să încerci să le pui probleme la mijlocul terenului. Ei au un mijloc foarte bun, te împing spre careul propriu, dar acolo nu au vârf de careu de mare calitate. Ei au vârf bun, dar nu unul de mare calitate care să se descurce în spaţiile acelea mici. Din păcate vine Anglia pentru ei. Tare mi-e teamă că această frumoasă echipă a Croaţiei va trebui să spună adio competiţiei. Într-o altă situaţie aş da credit Croaţiei. Dar nu au cum să aibe prospeţime. Problemele pentru ei vor fi foarte mari după minutul 60", a adăugat Aurel Ţicleanu.



Cupa Mondială la fotbal, competiţie găzduită de Rusia, a ajuns în faza semifinalelor, acolo unde se vor disputa următoarele partide: Franţa - Belgia (10 iunie) şi Croaţia - Anglia (11 iunie).