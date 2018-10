Ce spun consultanții fiscali despre noua lege pentru evazioniști

Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament, care a trecut de Senat şi este la Camera Deputaţilor, prevede faptul că evazioniştii fiscali pot scăpa de urmărirea penală dacă achită în termen de trei ani prejudiciul plus o sumă suplimentară de 20% din totalul sumei „furate“.

„Dacă s-ar pune accentul pe recuperare, aceasta ar putea fi realizată. Legislaţia actuală are suficiente pârghii de recuperare a prejudiciului, dar nu se aplică. Nu cred că se vor recupera sume mai mari din prejudicii, pentru că nu ştiu dacă se doreşte aşa ceva. Va fi acelaşi lucru şi dacă modificăm legea, şi dacă nu modificăm, există în continuare pârghii de recuperare a prejudiciului şi nu se realizează. Mai ales în zona de TVA şi avem atât de multe sancţiuni aici: şi amenzi, şi pedepse penale, şi penalităţi şi dobânzi, executare silită, sechestru asigurător”, a spus pentru ZF Valentina Saygo, expert contabil şi managing partner al firmei de consultanţă fiscală Ask for Accounting.

Comisia juridică a Camerei Depu­taţilor a dat aviz favorabil proiectului de lege adoptat de Senat care prevede ca persoanele acuzate de evaziune fiscală să scape de urmărirea penală, o singură dată, în situaţia în care achită prejudiciul şi 20% din acesta, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, potrivit Mediafax.

Adrian Benţa, consultant fiscal, este de părere că modificarea legii poate fi una benefică, dacă va produce efecte privind recuperarea prejudiciilor.

„Din punct de vedere moral fapta de evaziune fiscală este reprobabilă, dar eu cred că scopul statului nu este să bage contribuabilii la închisoare şi să îi ţină în închisoare tot pe banii contribuabililor, ci să recupereze prejudiciul. Dacă va produce efecte, este o lege bună. Ar mai trebui introdus un plafon. Nu poţi băga un om la puşcărie dacă a greşit cu o taxă de 100 de lei. Eu sunt de principiul să îndreptăm credinciosul, decât să ardem pe rug păcătosul”, a spus Adrian Benţa, potrivit zf.ro.