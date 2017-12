Cod galben de vânt şi ninsori. Ce zone sunt vizate

Foto: Pixabay.com

Meteorologii au emis duminică avertizări cod galben de ninsori şi vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Neamţ, Suceava, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa. De asemenea, pentru judeţele Vaslu şi Galaţi sunt semnalate precipitaţii, lapoviţă şi depuneri de polei.

Pentru Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, codul galben a intrat în vigoare la ora 8:00 şi este valabil până la ora 14:00, fiind anunţate intensificări ale vântului în zona montană înaltă. Vântul va prezenta intensificări ce vor atinge şi depăşi la rafală 80-90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberând zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii. În Neamţ şi Suceava, tot până la ora 14:00, la altitudini de peste 1700 m, vântul va prezenta intensificări ce vor atinge şi depăşi la rafală 90..100 km/h, spulberând şi viscolind zăpada. Ȋn zona montană înaltă a judeţelor Bistriţa Năsăud şi Maramureş, la altitudini de peste 1700 m, vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge şi depăşi 70...90 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

Codul galben pentru acest judeţe este valabil până la ora 11:00. Tot până la ora 11:00, zonele de munte ale judeţelor Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmbovişa sunt sub cod galben, cu vânt care va prezenta intensificări ce vor atinge şi depăşi la rafală 80...90 km/h, spulberând şi viscolind zăpada, reducand vizibilitatea sub 50 m, la altitudini peste 1.700 de metri. Pentru Vaslui şi Galaţi, meteorologii anunţă local precipitatii slabe, sub formă de ploaie şi lapoviţă, care vor favoriza depuneri de polei.