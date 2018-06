365 de eroi ai României. Alex Găvan, eroul din Himalaya

Alex Gavan este unul dintre performerii de top ai României în alpinismul de altitudine extremă. Nascut intr-un sat din Arges, a visat de mic sa escaladeze cei mai inalti munti ai planetei. Visele au inceput sa devina realitate in momentul in care a devenit primul român care a escaladat vârfurile Gasherbrum I - 8.080 m, Shishapangma - 8027m si Makalu - 8463 m arborand aici, pentru prima data, drapelul Romaniei. Iar in 2006, in momentul in care a ajuns in varful Cho Oyu, a devenit cel mai tânăr alpinist român care a reușit ascensiunea unui optmiar, avand doar 24 de ani.



"Începând cu 7.500 metri, aclimatizarea organismului încetează. Chiar dacă stai la această altitudine o lună, două, organismul nu se mai obişnuieşte, are o limită şi încet, încet, începe să moară. Dacă recurgi la oxigen, corpul îşi revine, dar aşa nu mai poţi experimenta mentalul. Pentru mine, alpinismul e mai mult decât sport. Prin escaladarea culmilor exterioare, îmi caut înălţimile interioare.”, ALEX GĂVAN, ALPINIST.

Pana la 36 de ani, Alex Găvan a escaladat şase vârfuri de peste 8.000 de metri prin mijloace corecte, fără oxigen suplimentar şi fără porteri de altitudine. Sportivul consideră că muntii se urca nu doar cu pioleti si coltari, ceea ce putem avea cu totii, ci mai ales, cu smerenie. Astfel speră să reusească să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume.

"Reușești să urci un vârf de peste 8.000 de metri doar atunci când eşti capabil să te dezbraci de orice haină falsă. Nu ai şanse să ramai viu dacă nu renunţi la ego. De aceea, la altitudine te simţi gol de tentaţiile egoului. Paradoxul este că, deşi alpiniştii au egouri mari, să ajungă în vîrf, acolo şi atunci trebuie ca egoul să se dizolve într-un timp real! Vârful Lhotse mi-a arătat cum este să ajungi la 8.000 de metri și să decizi să te retragi, fără ca retragerea să însemne renunțare la vis. Este o lecție despre cât de onest poți fi cu tine însuți și cu ceilalți, ca alpinist și ca om. Decizia să te întorci e una care îţi dă ocazia să poti incerca iarasi si data viitoare. Visul continuă…”, ALEX GĂVAN, ALPINIST.

In 2015, una dintre cele mai mari tragedii care au lovit alpinismul mondial l-au surprins in Tabara de Baza a varfului Everest: cutremurul din Nepal. A reusit sa fenteze moartea si sa supravietuiasca. Ulterior, s-a implicat in operatiunile de cautare si salvare a celor aflati sub zapada. Bilantul a fost crunt: 22 de alpinisti și-au pierdut viața.



“Tot ce ţin minte este un val imens alb venind către mine cu repeziciune. Dupa avalansa, mi-am dat seama că nu e nicio secundă de pierdut. Am găsit nişte oameni care încercau să improvizeze o targă pentru un om a cărui faţă era extrem de afectată de avalanşă. Lângă acel om mai era un alt om înfăşurat într-o pânză de cort. Ne-am întors la cortul iniţal al clinicii medicale, unde am dat peste un alpinist extrem de experimentat, împreună cu un singur rănit. O parte din craniu nu mai era… Atâta timp cât omul respiră am decis să îl ducem la clinica medicală. Am făcut tot ce am putut.”, ALEX GĂVAN, ALPINIST.

Au fost momente cumplite cand a trebuit sa isi adune ultimele puteri pentru salvarea ranitilor. Cosmarul a continuat si dupa avalansa, cand s-a asternut linistea si au ramas in urma doar pagubele. Noua mii de oameni au murit si peste 22 de mii au fost raniti. Nepal era, in acele momente, o tara ingenuncheata. Cinci mii de scoli au fost puse la pamant, lasand fara sansa la educatie un milion de copii. Alex a mobilizat 36 de mii de romani in cadrul campaniei "Bucurie pentru Nepal", reusind să construiască trei scoli in care acum invata peste 250 de copii.



"Sa vizitez constructia uneia dintre primele scoli si sa ma intalnesc cu copiii si cu parintii lor imediat dupa o expeditie himalayana a fost unul dintre cele mai incarcate de sens momente din viata mea. Tot efortul, energia, timpul, provocarile s-au transformat in emotie si bucurie pura.", ALEX GĂVAN, ALPINIST.

Alpinistul român este, de asemenea, implicat în numeroase cauze de mediu, printre care stoparea tăierii ilegale de păduri, protecţia ultimelor pădurilor virgine, Parcul Natural Văcăreşti, interzicerea utilizării cianurii în minerit sau Centura Verde a Bucurestiului.

"Munții nu se urcă doar cu pioleți și colțari, ceea ce putem avea cu toții, ci mai ales cu smerenie. Să urci vârfurile din afară înseamnă, de fapt, să le urci pe cele din interiorul tău.”,