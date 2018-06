Se spune, si este dovedit statistic, ca avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Cu toate acestea, un accident aviatic ingrozeste mult mai multa lume decat un accident rutier.

Este normal sa fie asa, deoarece o defectiune tehnica la un avion, cum ar fi oprirea motorului in zbor reduce la zero posibilitatile de supravietuire ale echipajului si pasagerilor.

Si totusi, pilotii avioanelor militare au o sansa in plus fata de toti ceilalti calatori sau membri ai echipajelor avioanelor civile – scaunul ejectabil.

In multe dintre stirile care vizeaza incidentele care se soldeaza cu prabusirea avioanelor militare, se spune ca “pilotul a reusit sa se catapulteze”.

Ei, bine, scaunul ejectabil este inventat de un roman! Inginerul Anastase Dragomir a brevetat scaunul de catapultare a pilotilor in anul 1930, la Paris, dupa ce reusise cu succes sa isi experimenteze inventia in capitala Frantei dar si pe aeroportul Baneasa de langa Bucuresti.

Tanarul inginer roman, nascut la Braila, lucra de mai multi ani in fabricile de avioane din Franta, insa in mintea sa avea tot timpul accidentele cumplite in care isi pierdusera viata pionieri ai aviatiei, cum ar fi Aurel Vlaicu. Asa ca a pus la punct un sistem revolutionar de salvare prin care pilotii, in momentul in care simt ca nimic nu se mai poate face pentru a ateriza in conditii bune, primesc o a doua sansa la viata.

Mai mult, acest sistem face ca inainte de a se catapulta, pilotul sa indrepte avionul spre zone nelocuite, salvand astfel vietile oamenilor aflati la sol. Practic, lui Anastase Dragomir ii sunt datori cu viata zeci de mii de piloti si oameni care s-ar fi aflat in zona de impact a avionului. Exista in lume, chiar si in Romania, piloti militari care s-au catapultat de doua sau chiar de mai multe ori.

Anastase Dragomir nu s-a oprit doar la aceasta idee, a salvarii pilotului. Cu 10 ani inainte de moarte, Dragomir a inventat un sistem similar si pentru avioanele civile, respectiv fiecare pasager avea scaunul intr-o cabina care se putea catapulta. Evident, costurile unui asemenea proiect erau uriase, asa ca toate companiile care produc avioane au investit in siguranta motoarelor si a celorlalte componente ale aparatelor de zbor.

ANASTASE DRAGOMIR (1896 - 1966)