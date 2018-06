365 de eroi ai României. Andreea Diana Tănăsescu, redescoperitoarea iei românești

Sânzienele îmbracă planeta în ie românească. Ziua Universală a iei, celebrată în toate colţurile lumii, a pornit din initiativa unei tinere dorice de a pune in valoare camasa traditionala romaneasca. Andreea Diana Tanasescu a infiintat, in 2013, o comunitate online unde a reusit sa reuneasca aproape doua sute de mii de romani din toata lumea. Astfel, La Blouse Roumanine a creat un adevarat feno-men pe sase continente si peste 150 de oras,inclusiv in marile capitale ale modei.

Un tablou semnat de marele pictor Henri Matisse in 1940 si povestea unei fetite romance plecate la New York cu ia in geanta au fost inspiratia Dianei. A ales data de 24 iunie ca ziua in care romanii din lumea intreaga sa poarte ie sau cămaşă tradiţională. Cu însemne tricolore şi coroniţe împletite din flori de câmp, de cinci ani se sarbatoreste Ziua Universală a Iei.

„Ia şi tot ceea ce reprezintă ea este materializarea perfectă a identităţii noastre. M-am gândit cum am putea celebra acum, în era digitală, o sărbătoare tradiţională românească într-un alt mod. Din păcate, ia nu mai era a noastră. O vedeam în toate prezentările de modă, inspiraţia multor designeri, dar nicăieri de la Matisse nu mai era trecută originea ei, pierzându-și parcă identitatea.”, spune Diana Tănăsescu, fondator ”La Blouse Roumaine”.

Comunitatea online a crescut repede, semn ca romanii erau dornici de o sarbatoare care sa ii un-easca. Insa a fost nevoie si de scrisori oficiale trimise ambasadorilor Romaniei din toata lumea.

Statele Unite ale Americii fiind prima administraţie care a recunoscut oficial Ziua Universală a Iei, prin proclamaţia emisă de Primăria din Washington la 24 iunie 2015. Iar in Olanda, românii s-au mo-bilizat exemplar: au organizat un tur pe biciclete, în 6 oraşe şi au impartiti fluturase despre însemnătatea sărbătorii tradiţionale. Şi exemplele sunt nenumărate.



„Avem o cultură foarte puternică ce naște foarte multă admirație. Am reușit împreună să dăruim României un instrument de a-şi promova tradiţiile, identitatea, povestea. Aveam nevoie de o pro-tecţie a ceea ce înseamnă cultură identitară şi cred că identitatea culturală este una dintre valorile cele mai mari pe care noi le avem ca popor.”

Diana Andreea Tănăsescu a transformat astfel România într-o „casă de modă tradiţională”, ai căror designeri nu sunt celebri, dar inspiră o lume întreagă. Cămăsile din in, cu împletituri și mărgele colo-rate sunt cusute din nou in satele romanesti, aducand batranilor de aici venituri frumoase si aducand comunitatile la viata.

„Ia bucură. Armonia ei bucură. Asta spunea şi Matisse când a pictat La Blouse Roumaine şi seria întreagă de tablouri cu ii, că i-a adus o stare de bucurie, de speranţă, într-un moment tulbure. Ziua internațională a iei trebuie să ajute satele românești, trebuie să ajute artizanii pentru că ei pot să trăiască din tot ce au de dăruit lumii mai frumos.