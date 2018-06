365 de eroi ai României. Generalul Ion Dragalina, erou de sacrificiu

Cel care avea sa fie mai tarziu Generalul Ion Dragalina a facut parte mai intai din Armata Austro – Ungara.

Si-a dat demisia insa in momentul in care a observat ca militarii romani din armata imperiala nu sunt apreciati cum se cuvine si nu sunt inaintati in grad potrivit faptelor lor.

A traversat muntii si s-a alaturat Armatei Romane. A devenit comandant al scolii de infanterie de la Bucuresti si, avand experienta austro-ungara, a pus mai presus corectitudinea in relatia cu subordonatii sai. Se spune ca un deputat a intervenit pentru ca fiul sau sa devina ofiter, insa Ion Dragalina i-a spus în fata ca dacă băiatul știe carte – bine, dar dacă nu știe, nu ii va ceda locul unui alt tânăr, chiar dacă acesta este fecior de cioban.

Poate de aceea, elevii ii spuneau Tata Dragalina. În 1916, când Romania a intrat în prima conflagratie mondiala, generalul Dragalina a obținut prima victorie a armatei romane în acel razboi, reusind sa țină piept trupelor adverse pe frontiera apuseana a țării. Acest fapt a atras admirația Regelui Ferdinand, care l-a numit Comandant al Armatei I-a. Plecat sa inspecteze frontul pe Valea Jiului, mașina lui Ion Dragalina este surprinsă într-un schimb de focuri iar generalul este ranit la brațul stang și la umar. Rănile nu erau atât de grave.

Generalul este dus la spitalul din Craiova, unde era așteptat de un chirurg renumit, medicul Poenaru. Numai ca Regele Ferdinand afla ca generalul a fost rănit și trimite ordin ca a acesta să fie trimis la Spitalul Militar din Bucuresti pentru a fi tratat mai bine. Generalul este asezat pe o targa și transportat cu trenul la Bucuresti, numai ca în loc de 3 ore, din cauza razboiului, garnitura ajunge după o zi în capitala. Ei bine, tot nu are loc interventia chirurgicala, deoarece Regele ținea ca generalul să fie operat de cel mai bun medic.

Numai ca acesta era în Moldova. Pana la venirea chirurgului, la patul generalului Dragalina are loc și o festivitate, i se confera Ordinul Mihai Viteazu. Când a ajuns și medicul, era deja prea târziu, se instalase septicemia. Așadar, o moarte stupida pentru un general uriaș... Generalui Ion Dragalina este tatăl unui alt general, Corneliu Dragalina, care în cel de-al doilea război mondial a luptat pana la Stalingrad, apoi a devenit guvernator al Bucovinei.

În aceasta calitate, Corneliu Dragalina a interzis purtarea stelei lui David de către evrei și a contribuit la salvarea a 15 mii de oameni, pe care i-a evacuat din Cernauti.

GENERALUL ION DRAGALINA (1860 - 1916)