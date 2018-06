365 de eroi ai României. Ivan Patzaichin, campionul cu vâslă în formă de inimă

Spre sfarsitul anilor 60 ai secolului trecut, adolescentul Ivan Patzaichin, ajutor de pescar in Delta, a fost adus de niste baieti din satul sau la Bucuresti. Ei insisi campioni mondiali la canoe, vazusera in Ivan un potential mare viitor campion.

Calatorise atunci pentru prima data cu trenul si era uimit, dupa cum spunea mai tarziu, de troleibuzele din Capitala. Nu mergea singur niciodata prin Bucuresti, de teama sa nu se rataceasca. Tocmai el, care stia toate cotloanele Deltei. La mai putin de un an, ajungea tocmai in Mexic, la Olimpiada. Si cucerea primul aur olimpic din cariera, impreuna cu un alt mare sportiv roman, Serghei Covaliov. La cele 5 olimpiade la care va participa a castigat 7 medalii olimpice, 4 de aur si 3 de argint.

Insa Olimpiada din 1972 de la Munchen va ramane in istoria sportului nu numai prin atentatul produs in satul olimpic ci si printr-o intamplare memorabila care l-a avut ca protagonist pe Patzaichin. In calificarile de la proba de 1000 de metri, pagaia lui Ivan s-a rupt si a fost nevoit sa vasleasca cu un simplu ciot, terminand cursa. Au urmat recalificarile si nimic nu l-a mai oprit sa castige aurul olimpic. De atunci, Ivan a devenit multiplu campion olimpic, mondial si european, iar in cursele la care participa nu se punea decat problema locului doi. De altfel, spunea ca ii era rusine sa se intoarca in tara fara medalia de aur.

I s-a cantat, pe podium, imnul national de sute de ori, iar drept recunoastere, Ivan Patzaichin a primit Ordinul Olimpic Colanul de Platina, cea mai inalta distinctie sportiva din lume. Cand si-a incheiat cariera sportiva, Ivan a devenit antrenor, o cariera la fel de prodigioasa, elevii sai cucerind peste 150 de medalii olimpice, mondiale si europene. Ivan Patzaichin este, din 2012, inclusiv personaj de desene animate. Insa activitatea lui nu se rezuma doar la sport. De cativa ani, Ivan este initiatorul unei Asociatii care organizeaza diverse activitati turistice si sportive, implicandu-se profund in promovarea Romaniei, in special a Deltei Dunarii.

Mari sportivi ai lumii, dar si zeci de mii pe participanti, altadata adversari ai lui Ivan Patzaichin, i se alatura in fiecare an la Festivalul international al barcilor cu vasle – Rowmania. Ivan Patzaichin, cel mai mare canoist din istoria sportului, este casatorit de peste 40 de ani si are un copil.