365 de eroi ai României. Mircea Ionescu Quintus, un senior al politicii

“Din liniştea întunecată / Nicicând n-o să te mai deştepţi; / În fine, umbră-ncovoiată, / Trecuşi în lumea celor drepţi!”

Aceasta este o epigrama scrisa de Mircea Ionescu Quintus, liberalul a care a strabatut un secol din istoria Romaniei. Este o epigrama dedicata acelora care toata viata au facut compromisuri. Nu este si cazul sau, oricate atacuri la adresa sa s-ar fi declansat inclusiv in ziua in care marele om politic, unul dintre ultimele repere morale ale Romaniei, a murit.

Mircea Ionescu Quintus a facut Facultatea de Drept la Bucuresti si era recunoscut dintotdeauna ca fiind unul dintre cei mai buni avocati in penal.

A inceput sa isi serveasca tara ca membru al Partidului National Liberal la 19 ani. A avut o pozitie intransigenta atunci cand premierul IG Duca a fost asasinat de legionari, astfel ca acestia i-au transmis ca si el, la randul lui, este condamnat la moarte.

Numai ca legionarii nu au apucat sa il execute, deoarece atunci cand au venit la putere, Quinitus era deja pe front. In cel de-al doilea razboi mondial, tanarul Mircea a luptat si impotriva sovieticilor, ajungand pana la Cotul Donului, dar si impotriva hitleristilor, pana in Muntii Tatra, in Cehoslovacia. A fost trimis in linia I chiar de catre maresalul Antonescu, pe care l-ar fi enervat la o inspectie la regimentul sau.

Eroismul lui Mircea Ionescu Quintus a fost rasplatit atunci cu Ordinul Coroana Romaniei cu spade. A scapat de legionari, dar nu si de comunisti - dupa terminarea razboiului, Quintus a fost aruncat in inchisoare. A ajuns inclusiv la Canal, unde a muncit pana la prabusirea fizica. Dupa ce a iesit din inchisoare, Mircea Ionescu Quintus a devenit colaborator al Securitatii, potrivit unui document CNAS din anul 2000.

Numai ca imediat, Curtea de Apel a considerat ca presedintele PNL si presedinte al Senatului in acea perioada, nu a facut politie politica.

Desi avea aceasta sentinta care il absolvea de stigmatul colaborarii cu Securitatea, Mircea Ionescu Quintus s-a retras din viata publica si s-a intors in Ploiestiul natal.

Quintus a fost, alaturi de Regele Mihai, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Ion Ratiu, unul dintre ultimii seniori veritabili ai politicii civilizate, bazata pe stiinta, pe argumente si bun-simt.

In plus, Quintus avea si umor.

“Boc nu-i ca bocceaua, / Mărul nu-i ca para, / UTA nu-i ca Steaua, / Iarna nu-i ca vara.” Si in acest fel obisnuia Mircea Ionescu Quintus sa lupte cu adversarii politici…

MIRCEA IONESCU QUINTUS (1917 - 2017)