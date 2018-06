365 de eroi ai României. Traian Vuia, pionier al aviației mondiale

Pana la aparitia lui Traian Vuia, avionul trebuia sa se numeasca oricum, numai avion – Nu!

In 18 martie 1906, culmea – avocatul roman Traian Vuia, reusea la Montesson, langa Paris, sa zboare cu un aparat mai greu ca aerul, pe o suprafata plana, exclusiv cu aparatura de la bord.

Pana la Vuia au mai existat aparate de zbor care s-au mai ridicat de la sol, insa fie au folosit o catapulta, fie au folosit o panta, sine de cale ferata pentru lansare, fie un motor dirijat. Vuia insa, pe un teren plat, a urcat in avionul proiectat de el, a pornit motorul, a rulat 50 de metri si s-a inaltat de la sol un metru si a planat 12 metri – acestia erau parametrii primului zbor a ceea ce azi numim “avion”.

Iar in carlinga ciudatei pasari, poreclita Liliacul, era un tanar roman caruia patria – mama nu ii daduse nicio sansa. Intr-adevar, pana sa intre in istoria aeronauticii, Traian Vuia nu a fost ajutat absolut deloc. A facut scoala primara intr-un mic sat din Timiş, apoi liceul la Lugoj. Ii plăcea tehnica, facea machete de avioane, imbunatatea performantele de zbor ale zmeelor... Așa ca a plecat la Politehnica, la Budapesta.

Însă pana sa devină inginer tânărul Vuia ar fi murit de foame. Avea sa renunțe în primul an la Politehnica și merge la drept, ca sa se poata intretine, dobandind chiar titlul de doctor in stiinte juridice! Se întoarce la Lugoj dar mintea ii este tot la planurile sale de a zbura. Evident ca nu găsește sprijin în țara și pleacă la Paris. Într-o scrisoare emotionanta, Vuia ii scrie mamei sale ca pleacă la Paris și „daca nu zbor, nu ma mai intorc vreodata acasa!” Nici in capitala Frantei nu ii va fi ușor, o comisie a Academiei de științe din Paris considerind ca proiectul lui Vuia este o utopie! Și totuși, a zburat... După indelungi chinuri, Vuia construiește avionul de doar 250 de kilograme și 20 de cai-putere.

Zborul lui Vuia a entuziasmat presa mondiala, fotografia sa aparind în ziare din Europa și Statele Unite. După numai un an, capatind încrederea finantatorilor, Vuia construiește un al doilea model de avion, cu care zboară peste 70 de metri.

Mai mult, va construi și doua elicoptere în anii ce urmează. Devenit cunoscut în lumea întreaga, Vuia nu uită de unde a plecat, iar în timpul primului război mondial va sprijini eforturile romanilor de a se uni. Traian Vuia a murit în urma unei crize cardiace, la Bucuresti, la aproape 80 de ani.

TRAIAN VUIA (1872 - 1950)