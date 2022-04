Dana Budeanu despre victoria lui Viktor Orban: "Oamenii au nevoie de lideri şi vor să simtă că există un viitor. Vizitele de curtoazie ca sclavii la Bruxelles nu pot plăti facturile la gaze"

Dana Budeanu expune într-o manieră proprie, motivele pentru care premierul Ungariei, Viktor Orban, şi-a zdrobit, pur şi simplu, adversarii la ultimele alegeri.

"Am urmarit cu interes aceste alegeri din Ungaria, pentru ca eram sincer curioasă sa vad, daca o tara mica care se lupta cu trendurile progresiste poate invinge. Orban a spulberat coalitia de opozitie si se apropie de doua treimi majoritate in Parlamentul de la Budapesta. In concluzie, se poate si inca cum. Media mainstream este cumva rusinata, vor curge cateva zile randuri imbecile cu era autocratiilor si lamentari ca ne intoarcem la epoca nationalista. Lectia predata de Orban este o lectie de istorie simpla, niciodata un sistem nu va rezista la putere daca nu va asigura o situatie decenta si o minima bunastare pentru popor. Nu ne intoarcem nicaieri, revenim la o minima normalitate in care popoarele nu pot fi calcate in picioare de tot felul de trotinetari tampiti si lideri scosi din joben.

Progresismul abject al ultimilor zece ani a omis acest mic detaliu, poporul. Este evident ca pentru o elita globala atotputernica, popoarele sunt ceva abstract, dar nu exista niciun curent politic care sa reziste cand oamenii sufera, stau in frig si nu au viitor. Asa cum scriam mai demult, cand economic mergem bine si suntem pe un trend ascendent, miscarile # aberante si marele progres al salvarii planetei poate prinde aripi printre ratacitii fumati care discuta politica pe trotinete.

Din nefericire, noua resetare a adus cu ea distrugere economica si suferinta. Oamenii au nevoie de lideri si vor sa simta ca exista un viitor. Orban face parte din liga politicienilor care au demonstrat ca se poate sa lupti si sa guvernezi pentru poporul tau. Spre deosebire de altii, are si un discurs nationalist bine calibrat, adaptat vremurilor contemporane. A reusit sa creeze o emulatie nationalista la nivel de societate prin controlul mediatic exercitat. Economic este foarte implicat si da, o gama larga de prieteni ai sai se imbogatesc vizibil in ultimii zece ani. Dar asta, nu intereseaza pe nimeni.

"Vizitele de curtoazie ca sclavii la Bruxelles nu pot plăti facturile la gaze"

Oamenilor le este indiferent ca miliardarii sunt prietenii lui Orban sau corporatii internationale. Pe tine te-ar interesa? Ce diferenta este pentru omul de rand, ca se imbogateste Microsoft sau colegul de banca a lui Orban? Atat timp cat societatea avanseaza si oamenii simt un progres, toate cele de mai sus sunt prostii. Orban este inteligent pentru ca a reusit sa faca din Ungaria un taram pentru miliardari acoliti si corporatii de afara. Un mix eficient din care toti castiga, inclusiv poporul maghiar. Oamenii nu sunt interesati decat sa isi asigure un viitor predictibil si sa aiba sansa unei vieti mai bune. Laudele din FT sau Economist nu tin de foame. Vizitele de curtoazie ca sclavii la Bruxelles nu pot plati facturile la gaze. Aceasta este unica realitate pe care Occidentul daramat de postmodernistul ultimilor 20 de ani o ignora dispretuitor.

Nu am putut sa nu remarc si superba punere in scena a dialogului de la distanta dintre Zelenski si Orban. Un scenariu frumos creionat care a adus beneficii majore liderului maghiar. Nimeni nu a sesizat ca prin aceasta platforma, Orban s-a remarcat ca un lider lucid care isi protejeaza poporul. Cartea eroului de Netflix nu tine decat la progresisti care asteapta pasaportul X, cateva state occidentale si niste rataciti care fac politica pe Instagram. Credeti ca in Asia, America de Sud sau state din Africa se empatizeaza cu Ucraina? Niciodata, pentru ca toti sunt trecuti indelung prin cinismul occidental si nu mai pot inghiti eroi de televizor si mascarade pe razboi. Ce se intampla in Ucraina azi, se intampla in Siria saptamanal, de ani de zile, sau in alte cateva state din Africa.

"România politică de azi trebuie să reţină că suntem la o răscruce"

Romania politica de azi trebuie sa retina ca suntem la o rascruce. Statele trebuie sa isi regandeasca strategia, sa joace economic inteligent pentru a supravietui in resetarea economica care a fost declansata de “nebunia” lui Putin. Tot ceea ce vedem la televizor este butaforie pentru prosti, liderii inteligenti trebuie sa gaseasca solutii pentru popor. Preturile ridicate vor fi o constanta a urmatorilor ani si pentru asta trebuie gasite solutii adevarate ca oamenii sa reziste acceptabil. Orban a demonstrat tuturor ca decontul si judecata liderilor politici este doar nationala. Nu este niciodata o rusine sa iti urmaresti interesul national si sa empatizezi cu poporul tau. Era # si progresismul au apus, pentru ca nimeni nu are timp de aberatii cand foamea si frigul intra pe sub usa.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict APP