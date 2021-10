Diana Șoșoacă, mesaj de susținere pentru profesoara cu mesaje antivacciniste din Botoșani: ”Veți avea de înfruntat profesionistul din mine”

Diana Șoșoacă susține, într-o postare pe Facebook, că profesoara care transmite mesaje antivacciniste este ”un om vertical, demn, onorabil”, căruia i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare:

„Am asistat ieri la un spectacol ieftin, dar dur, demn de cea mai abominabila dictatura fascista, impotriva unui cadru didactic care A ACȚIONAT IN INTERESUL ELEVILOR, ASA CUM AR TREBUI SA ACTIONEZE FIECARE PROFESOR!

Dna prof. de muzica Doina Amarandei din Botoșani, este un om vertical, demn, onorabil, care a ales ADEVARUL. Un adevar care poate salva vieți, vietile școlarilor. Profesorii au obligația sa le deschidă copiilor mintea, sa ii faca sa gândească, sa le aduca la cunoștință si lucruri care sa le suscite gândirea, pentru ca in acest moment VIETILE COPIILOR NOSTRI SUNT IN PERICOL. Dna profesor a ales sa discute cu ei si din alt punct de vedere, unul INTERZIS de GUVERN, desi suntem o democratie, iar CONSTITUTIA GARANTEAZĂ DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE SI LA OPINIE. Adica, NIMENI NU ARE VOIE SA TE AMENDEZE, CERCETEZE, SANCȚIONEZE, LIMITEZE, INTERZICA DACA ITI EXPRIMI O ALTA PARERE DECAT ORICE ALTA PERSOANA.”

Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat sâmbătă că va trimite corpul de control la școala din Botoșani unde profesoara le ținea elevilor "lecții" antivaccinare.

Diana Șoșoacă se adresează și ministrului Educației, acuzându-l că încalcă un articol din Codul Penal:

„Dle ministru Câmpeanu, DVS NU MAI SUNTETI NICI MACAR MINISTRU INTERIMAR. Presedintele vostru nu a numit un prim-ministru interimar, asa ca vorbiti singur la lună si actionati dintr-o pozitie pe care nu o mai detineti, asa ca in acest moment comiteti infracțiunea prevăzuta de art. 258 cod penal: uzurparea de calitati oficiale, un pic de inchisoare de la 6 luni la 3 ani nu v-ar strica, nu? NU AVETI DREPTUL SA VA ANTEPRONUNTATI SI SA AMENINTATI PE NIMENI, Nu va permite nici Constituția si nicio alta lege interna si internațională. Mai mult, de ce nu ati trimis Corpul de control al ministrului cand au murit copii in scoli din cauza mastii? Cand au murit dupa vaccinare? Cand studentii de anul 2 si 3 de la Iasi, obligati sa se vaccineze, au ajuns la Neurologie cu afecțiuni grave după vaccin? Nu v-am vazut preocupat de sanatatea mentala a copiilor care sunt supusi hartuirii si violentei media pentru a fi convinsi sa se vaccineze, CAND SUNT STUDII CARE SPUN CA VACCINAREA COPIILOR ESTE UN ACT CRIMINAL! Copiii nu transmit covidul, dar ii faceti cobaii Bigfarma.”

Diana Șoșoacă susține că au fost comise ”infracțiuni grave” împotriva profesoarei din Botoșani:

„Am luat legatura cu doamna profesor si voi fi alaturi de dansa, si nu numai eu, ci multi, multi oameni care inca mai avem curajul sa spunem adevarul si sa luptam pentru el. Nu sunteti voi detinatorii adevărului absolut, asa ca va avertizez in calitate de Avocat, Cetățean Roman si mai ales, SENATOR AL ROM NIEI, CA VETI AVEA DE INFRUNTAT PROFESIONISTUL DIN MINE, CU ABNEGAȚIA SI CURAJUL DE CARE AM DAT DOVADA SI PANA ACUM SI MAI MULT DECAT ATAT.

Indrazniti sa încălcați Constituția si legile tarii si veti plati LEGAL pentru asta! Pentru ca in acest moment, toti, ABSOLUT TOTI, ati savarsit infracțiuni grave impotriva acestei doamne profesor, dar mai ales impotriva copiilor si va asigur ca nu ma voi lasa pana cand nu veti fi deferiti justitiei si veti fi toti condamnati. FACETI COMISIE DE DISCIPLINA SI VOI FI ACOLO! ATUNCI SA VA VAD PE UNDE FUGITI, POLITRUCILOR!”



