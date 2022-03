Dr. Monica Pop, mesaj cu subînţeles: "Nu prea convine realitatea evidentă, nu? Ce virus este acesta?"

Valul 6 al pandemiei ameninţă România. La nivel european s-a emis o alertă potrivit căreia noua variantă Omicron este cu 30% mai transmisibilă, iar unele ţări au reintrodus deja restricţiile după creșterea alarmantă a numărului de infectări.

În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate peste 2.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 10 pacienți au murit

254 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 178 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În acest context, medicul Monica Pop întreabă:

"Nu prea convine realitatea evidentă, nu?

Ce virus natural e unul care nu respectă deloc caracteristicile binecunoscute ale virusurilor?

Care dă mai toate simptomele posibile ale tuturor celorlalte la un loc,dar la fiecare pacient altfel ?!

Respiratorii, digestive, cardio-vasculare, musculare, articulare, neurologice dermatologice, etc, etc! Şi care NU da imunitate nici după boală, nici după vaccinuri repetate", scrie medicul Monica Pop pe pagina sa de socializare.

Monica Pop a mărturisit că a fost infectată recent cu noul coronavirus. Celebrul oftalmolog a avut o formă severă de COVID și a declarat că nu a mai întâlnit în toată cariera sa un astfel de virus mixt.

„Eu nu am putut fi vaccinată pentru că am o boală mai severă, era contraindicat să fac vaccin, nu am făcut. Am luat toate măsurile şi nu s-a întâmplat nimic, până când acum două seri când mi-a fost foarte frig, aşa am început. A doua zi dimineață am fost imediat şi am făcut test, la amândoi era pozitiv.

Au început nişte simptome, nu am crezut că boala asta poate fi atât de severă, dar nu la oricine, spre exemplu, soţul meu care a avut comorbidităţi severe nu a simțit nimic. A trecut peste COVID fără să aibă absolut nimic.

Eu am avut dureri musculare foarte severe, amețeală şi nu am mâncat nimic. Şi apa mă deranja. Mi-am revenit greu. Nu s-a pus problema să beau ceva, m-am reabilitat digestiv cu nişte compot de cireșe. Nu puteam să cobor nici măcar o scară.

Încă ceva foarte important, în ziua de 8 martie colegii au venit cu flori la mine, toţi avuseseră COVID şi fiecare diferit. Unul avea doar simptome digestive, altul respirator, altul n-avea gust şi miros. E perfect posibil să fie un virus mixt, nu ştiu dacă lucrat în laborator. Nu am văzut niciodată aşa ceva, nu îmi venea să cred ce îmi spuneau colegii.

Am avut colegi vaccinaţi cu trei vaccinuri şi au fost foarte grav, sau alţii ca soţul meu care nu a avut nimic, deşi erau acele comorbidităţi. E foarte bizar ce se întâmplă.

După părerea mea nu mi se pare normal că s-au ridicat toate restricţiile”, a dezvăluit Monica Pop.

Dr. Monica Pop: "Boala asta parşivă poate lovi din nou, oricând"

"Trebuiau eliminate de mai mult timp, treptat, până la Paşte, nu brusc şi concomitent", spune medicul oftalmolog despre eliminarea restricţiilor.

"Restricţiile trebuiau eliminate de mai mult timp, treptat, până la Paşte, nu brusc şi concomitent!

Trebuia să li se explice medical, convingător, oamenilor că pericolul nu a trecut, că încă există, după cum bine se constată, transmitere comunitară, că rata de infectare nu e mică ( 10 în Bucureşti nu e deloc puţin) şi, ca să nu ne trezim cu vreun nou val, trebuie încă să ținem cont de măsurile profilactice!

Repet, oamenii nu au înţeles să se mai ferească, mai ales adolescenții şi tinerii, dar nu numai!

Și sunt în real pericol! Boala asta parşivă poate lovi din nou, oricând, oricât! S-a văzut că nici boala însăși şi nici vaccinurile nu dau imunitate.

Imun înseamnă că după boală sau după vaccin să nu te mai îmbolnăvești! Nu să faci forme diferite, mai ușoare, mai grave, foarte grave, chiar mortale, după!

Am avut, la 8 martie, mai mulți colegi în vizită, mulți făcuseră boala, vaccinaţi sau nu, fiecare cu simptome diferite!

E ceva particular cu virusul ăsta! Nu dă imunitate nici boala, nici vaccinul, nimic! S-a mai pomenit aşa ceva??!!

AVEŢI GRIJĂ!", a scris Monica Pop pe pagina sa de socializare.

Citiţi şi: Dr. Monica Pop, sfaturi oftalmologice utile: “Toată lumea ar trebui să le urmeze, indiferent de vârstă”