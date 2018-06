ADMITERE LICEU 2018 edu.ro. Au început înscrierile la liceu. GHID complet de completare pentru absolvenții clasei a VIII-a

ADMITERE LICEU 2018. Ministerul Educatiei a publicat ierarhia mediilor de admitere pentru liceu, la nivel judetean, a absolventilor de clasa a VIII-a. Municipiul Bucuresti este in topul zonelor cu cei mai multi elevi care au 10 pe linie, 32 in acest caz, dar si cu aproape 3.000 de elevi ce au medii in jurul lui 9. Exista, insa, si multi elevi cu medii sub 4, in fiecare dintre judete.

ADMITERE LICEU 2018. Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ierarhiile in functie de medie a absolventilor claselor a VIII-a. Acestea vor conta pentru inscrierile la liceu 2018, dupa examenul de Evaluare Nationala. ADMITERE LICEU 2018. Nu uitati ca absolventii clasei a VIII-a pot completa optiunile pentru admiterea la liceu, in fisele de inscriere, incepand de vineri, 29 iunie. Pana in 4 iulie, vor fi introduse in baza de date computerizata, iar pana in 7 iulie, pot fi verificate fisele editate pe calculator. Repartizarea computerizata va fi in 9 iulie. ADMITERE LICEU 2018. Admiterea la liceu in 2018 se face fara examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). ADMITERE LICEU 2018. Repartizarea pentru admiterea la liceu in 2018 se face ordonand candidatii in judetul respectiv descrescator, dupa medii, incercandu-se plasarea fiecarui candidat, incepand de la cel cu media cea mai mare pana la cel cu media cea mai mica, la una din optiunile exprimate. Site-ul edu.ro a publicat ghidul admiterii computerizate pentru absolvenţii de clasa a VIII-a. Iată ce trebuie să ştie elevii pentru a putea completa corect fişele de înscriere la liceu. 1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. 2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. 3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate. 4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi

admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate. 5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel

cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative. 6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii - eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea

neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55 ! 7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale. 8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. 9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.