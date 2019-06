ADMITERE LICEU 2019. Cum se calculează media de admitere

ADMITERE LICEU 2019. Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

ADMITERE LICEU 2019. Cum se calculeaza media de admitere in colegiile militare in 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 se face diferit fata de media din liceele obisnuite.

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MA = media de admitere calculata conform punctului I;

NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;

MFA = media finala de admitere.

ADMITERE LICEU 2019. Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv; cu media la teste nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

ADMITERE LICEU 2019. Pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, care se ia in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

