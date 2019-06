CAPACITATE 2019. Mesaj de ultimă al ministrului Educației înainte de EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

CAPACITATE 2019. Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a urat luni succes absolvenţilor de clasa a VIII-a care urmează să susţină Evaluarea Naţională, dar şi absolvenţilor de liceu care dau Bacalaureatul.



CAPACITATE 2019. "A venit vacanţa. Vă doresc, dragi copii, să vă bucuraţi de aceste zile în care vă aparţine tot timpul. Nu mai sunteţi stresaţi de şcoală, nu mai sunteţi stresaţi de lecţii, nu vă mai spune nici mama şi nici tata să mergeţi la şcoală şi nu vă mai întreabă nimeni dacă aţi învăţat, este o perioadă de relaxare şi vă doresc din tot sufletul să vă relaxaţi activ, adică puteţi să staţi toată ziua, din când în când mai citiţi câte o poveste, mai citiţi câte o carte, pentru că fiecare pagină adaugă câte ceva la ceea ce sunteţi. Voi, cei de acum, nu mai sunteţi cei de anul trecut, a mai trecut un an de şcoală, a mai trecut un an în care, dacă aţi reuşi să vă uitaţi în oglindă şi să vedeţi cum sunteţi, cu siguranţă nu aţi mai fi cei de anul trecut. Vă doresc vouă absolvenţilor de clasa a VIII-a şi vouă absolvenţilor de liceu să vă bucuraţi de rezultatele muncii voastre pentru că până la urmă şi evaluarea de la clasa a VIII-a şi examenul de bacalaureat nu este altceva, fiecare din aceste două examene decât o confruntare a voastră cu voi înşivă. Să vă bucuraţi de aceste rezultate, iar dacă se întâmplă să nu vă bucure aceste rezultate, nimic nu este pierdut, aşezaţi-vă cartea în faţă şi încercaţi a doua oară. Vă doresc tuturor mult succes, iar vouă, cei care sunteţi în vacanţă, vacanţă frumoasă", a afirmat ministrul într-un mesaj pe pagina de Facebook a MEN.



CAPACITATE 2019. Andronescu le-a mulţumit profesorilor pentru munca depusă în anul şcolar care s-a terminat.



CAPACITATE 2019. "Doamnelor şi domnilor profesori, s-a terminat un alt am vă mulţumesc pentru ce aţi făcut în tot anul şcolar. Vă mulţumesc pentru strădaniile pe care le-aşi făcut, vă mulţumesc pentru aceste transfer în cunoaştere şi pentru că un an de zile aţi fost modelul elevilor dumneavoastră", a declarat Ecaterina Andronescu.