EDU.RO - REZULTATE BAC 2019. Notele obținute de elevi la BACALAUREAT în JUDEȚUL VÂLCEA

REZULTATE BAC 2019 EDU.RO. Notele la BACALAUREAT din JUDEȚUL VÂLCEA. În scurt timp vor fi afișate rezultatele obținute de elevi la examenul de BACALAUREAT din 2019, susținute în LICEELE din VÂLCEA.

Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat vor fi afişate luni, 8 iulie 2018, până în ora 12:00, dar toți elevii trebuie să rețină faptul că dacă nu sunt mulțumiți de note contestaţiile pot fi depuse între orele 12,00 - 16,00.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi - 116.316 din promoţia curentă, respectiv 19.771 din cele anterioare.



REZULTATELE FINALE vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

REZULTATELE pe LICEE:

COLEGIUL ECONOMIC, MUN. RM. VALCEA

COLEGIUL ENERGETIC, MUN. RM. VALCEA

COLEGIUL NATIONAL "GIB MIHAESCU" DRAGASANI

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI, MUN. RM. VALCEA

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB, MUN. RM. VALCEA

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN, MUN. RM. VALCEA

LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU, ORAS HOREZU

LICEUL DE ARTE VICTOR GIULEANU, MUN. RM. VALCEA

LICEUL GEORGE TARNEA, ORAS BABENI

LICEUL PREDA BUZESCU, ORAS BERBESTI

LICEUL SANITAR "ANTIM IVIREANU", MUN. RM. VALCEA

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, MUN. DRAGASANI

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM, ORAS CALIMANESTI

LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I, MUN. RM. VALCEA

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER, MUN. RM. VALCEA

LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL MAGHERU, MUN. RM. VALCEA

LICEUL TEHNOLOGIC PETRACHE POENARU, ORAS BALCESTI

LICEUL TEORETIC GHEORGHE SURDU, ORAS BREZOI

LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA, COM. LADESTI

LICEUL TEORETIC, COM. GRADISTEA

LICEUL TEORETIC, COM. MACIUCA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF NICOLAE, MUN. RM. VALCEA

Ce urmează după ce ai aflat REZULTATELE la BACALAUREAT 2019

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 8 iulie vor fi afişate REZULTATE BACALAUREAT 2019, până la ora 12,00, şi pot fi depuse contestaţii între orele 12,00 - 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

SESIUNEA DE TOAMNĂ



Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face între 15 şi 19 iulie. Cei care au promovat examenele de corigenţe o pot face pe 26 iulie.

Calendarul probelor la BACALAUREAT - SESIUNEA DE TOAMNĂ

21 august 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă

22 august 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) – proba scrisă

23 august 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă

27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00)

3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor

7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale

