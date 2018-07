EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Notele la BAC, înainte de contestații

edu.ro REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. În VASLUI rezultatele la prima sesiune a bacalaureatului din acest an vor fi publicate de către site-ul www.antena3.ro, din momentul în care notele vor fi disponibile.

edu.ro REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Media minimă de promovare, pentru fiecare disciplină în parte, este 5, iar media finală, a notelor la toate disciplinele, necesară pentru promovarea examenului de Bacalaureat, este minimum 6.

Notele la BAC 2018. Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an vor fi afişate în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro miercuri, până la ora 12.00.



EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Tot miercuri vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12.00 - 16.00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.



EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la fiecare dintre acestea, precum şi să obţină media 6, cel puţin, la probele scrise.

Notele la BAC 2018. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prez entat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018 VASLUI. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice.

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi pre numele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, a colo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat d in examen”.

Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă.

CUM FACI CONTESTAȚIE LA BAC 2018

CONTESTAȚIE LA BAC 2018. Art.71 - (1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenu lui de bacalaureat. (2) Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţ i, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc c ontestaţiile şi le înregistrează. (3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la e valuarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţil or şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă con testaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al c omisiei din centrul de examen. (4) După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea s e face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă l a dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2011 – C.Z.E.”. (5) În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat d ecide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bu cureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşt i de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transm ite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de s ubiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucr are contestată. (6) Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili orga nizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat. (7) În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate in iţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat j udeţene/a municipiului Bucureşti,. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de co ntestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Comisiile judeţene/ a municipiul Bucureşti / regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrăr ilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

Toate procedurile privind desfăşurarea activităţii în centrele zonale de evaluare sunt respectate şi în cazul comisiei judeţene de contestaţii.

Sursa: bacalaureat.edu.ro

Absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul în această sesiune se pot înscrie la cea de-a doua sesiune, care se va desfăşura în perioada august-septembrie.

BACALAUREAT 2018. CALENDARUL examenului de bacalaureat