EDU.RO. REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BUCUREȘTI. Notele la Evaluarea Națională. REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 București

Absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională 2018 află marți, până la ora 12:00, rezultatele de la examen, care vor fi afişate la avizierele şcolilor, pe antena3.ro şi pe site-ul evaluare.edu.ro.

În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii.

Depunerea contestațiilor se face în intervalul orar 14:00 - 19:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 23 iunie.

Descarcă de AICI cererea pentru contestaţii la CAPACITATE 2018

Cum se face CONTESTAȚIE la Evaluarea Naţională 2018. Descarcă de AICI cererea pentru contestaţii la EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

La corectarea initiala a lucrarilor si la rezolvarea contestatiilor, daca diferenta dintre notele date de catre cei doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, atunci nota finala este media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a acestor note.

Daca diferenta este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi cea finala. Sub nota semneaza cei patru evaluatori si presedintele comisiei.

Ordinul mai precizeaza ca numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

Lucrările vor fi recorectate de doi profesori

Dupa incheierea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial. In situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1 punct, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii.

Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare, iar nota acordata de a treia comisie este nota finala a comisiei de contestatii.

În 2017, rata de promovabilitate la Evaluarea Naţională a fost de 77%, după contestaţii, 77%. La Limba şi literatură română, 121.315 candidaţi (86,1%) au primit note peste 5, iar la Matematică, 92.886 de candidaţi au avut note peste 5.

La sesiunea din acest an s-au înscris peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor la examenul de evaluare naţională 2018 înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale ale examenului de evaluare naţională 2018 după soluţionarea contestaţiilor