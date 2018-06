EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. SUBIECTE şi BAREM la proba scrisă la limba română de la Evaluare Naţională

Foto: Pixabay.com

Examenele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 încep luni cu prima probă cea la limba şi literatura română.

Examenul naţional de evaluare la Limba şi Literatura română este programat să înceapă la ora 09.00 şi durează două ore, iar elevii trebuie sa fie în săli cu o jumătate de oră mai devreme. De asemenea, în săli, candidaţii nu vor avea acces cu telefoanele mobile, manuale, fişe sau alte materiale care ar putea reprezenta surse de inspiraţie. Absolvenţii clasei a 8-a vor putea intra in sălile in care are loc examinarea doar cu buletinul sau certificatul de naştere. Pe durata examenului, sălile de clasă vor fi supravegheate video şi audio.

Proba conţine două subiecte, de 40, respectiv 36 de puncte. Conform baremului elevii vor mai primi alte 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări şi 10 puncte din oficiu.

La primul subiect elevii au de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi să redacteze o compunere.

Al doilea subiect al examenului de evaluare este format dintr-un alt text la prima vedere cu şase cerinţe. De asemenea, elevilor li se va cere şi să scrie o naraţiune pe marginea unei teme date.

Subiectele si baremul de corectare stabilite de Ministerul Invăţămantului vor fi publicate pe siteul Mediafax în exclusivitate, imediat ce acestea vor fi disponibile. Reveniti pe aceasta pagina pentru a vedea in exclusivitate care sunt subiectele si baremul de evaluare pentru examenul naţional de evaluare la Limba şi Literatura română.