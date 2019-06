Evaluare Naţională 2019 clasa VIII-a. Ce nu au voie să facă elevii în sălile de examen

Evaluare Naţională 2019 clasa VIII-a MATEMATICĂ. Absolvenţii de clasa a VIII-a susţin, joi, proba scrisă la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de MEN.

Proba începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.



Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.

De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).



REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8,00 -14,00.



REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obţinută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.