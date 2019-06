EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 matematică. Absolvenţii de clasa a VIII-a vor susţine joi proba la Matematică

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 matematică. Examenul de Evaluare Naţională a debutat pe 18 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 matematică. Pe 20 iunie se va desfăşura proba scrisă la matematică, iar pe 21 iunie este programată proba la Limba şi literatura maternă.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 matematică. La fiecare probă, elevii vor avea la dispoziţie două ore pentru rezolvarea subiectelor.

SUBIECTELE la Limba și literatura română 2019: Genul dramatic, la prima compunere! Avem SUBIECTELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

Calendar Evaluarea Națională 2019



20 iunie 2019 Matematică – examen scris

21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – examen scris

25 iunie 2019 Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele14:00 – 20:00)

29 iunie Afișarea rezultatelor finale.

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Unde poți sesiza neregulile de la Evaluarea Națională

EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale.



Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8.00 - 16.00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8.00 -14.00.