Evaluare Națională 2019. Regulile de la examenul de Limba română: la ce oră să fie elevii în săli

Foto: Pixabay.com

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Evaluarea Națională 2019 începe marți, cu examenul de Limba și literatura română susținut de absolvenții de clasa a VIII-a. Elevii trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30.

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Examenul începe la ora 9:00 și durează două ore.

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Elevii nu au voie să iasă din examen mai devreme de o oră și trebuie să scrie numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Calendar Evaluarea Națională 2019

18 iunie 2019 Limba şi literatura română – examen scris

20 iunie 2019 Matematică – examen scris

21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – examen scris

25 iunie 2019 Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele14:00 – 20:00)

29 iunie Afișarea rezultatelor finale.

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Unde poți sesiza neregulile de la Evaluarea Națională

Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale.



Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8,00 -14,00.



EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obţinută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.