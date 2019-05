EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VI-a. Subiectele la Limbă și comunicare

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VI-a. Peste 170 de mii de elevi aflați în clasa a VI-a vor susține, miercuri, 22 mai, proba la limbă și comunicare în cadrul evaluării competențelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (clasele a V-a și a VI-a). Sălile în care au loc testările sunt cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.



EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VI-a. În cadrul evalurii, elevii de clasa a VI-a vor primi exerciții cu caracter „transdisciplinar”. Pentru proba de limbă și comunicare elevilor li se vor testa competenţele comune acumulate în cadrul disciplinelor „Limba română”, „Limba modernă I” şi „Limba maternă”, în cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale.



EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VI-a. Durata testării este de 60 de minute, din momentul primirii subiectelor. În cadrul evaluării de la limbă și comunicare se vor testa două competențe: receptarea mesajului unui mesaj scris, cu aplicații pe texte nonliterare, și modul în care elevul se raportează la situaţii, experienţe și „probleme”, posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar și social al elevului. În cadrul testului, elevii vor primi două texte: unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată). Aceste texte au o temă comună.

Calendar Evaluarea Națională clasa a VI-a 2019

22 mai 2019: Limba și comunicare

23 mai 2019: Matematică și Științe ale Naturii

Modele de subiecte Evaluarea Națională clasa a VI-a 2019