EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Subiectele la Matematică și Științe ale naturii

Foto: Pixabay.com

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Evaluarea Naţională la finalul clasei a VI-a se va încheia joi cu proba la Matematică şi Ştiinţele naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Modelele de subiecte, AICI.



EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Conform Legii Educaţiei Naţionale, rezultatele evaluărilor naţionale la clasele a II-a şi a VI-a au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare a elevilor şi preorientarea şcolară, iar rezultatele evaluării naţionale la clasa a IV-a sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la nivelul ciclului primar.



EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Rezultatele evaluărilor naţionale se comunică doar părinţilor elevilor care le susţin.