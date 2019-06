EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Ce se întâmplă cu elevii care copiază

Foto: Agerpres

EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Evaluarea Națională 2019 începe marți, cu examenul de Limba și literatura română susținut de absolvenții de clasa a VIII-a.

Absolvenții de clasa a VIII-a prinși că încearcă să copieze sau că au la ei telefoane/obiecte interzise sunt dați afară din probă și primesc nota 1, indiferent dacă au folosit sau nu materialele interzise.

EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Ordinul de ministru prevede că elevii prinși cu telefoane sau copiuțe sunt eliminați din examen “indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise”.

EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Dacă un elev este dat afară din examen pentru că a încercat să copieze, președintele de comisie scrie pe lucrarea acestuia, cu cerneală sau pix roșu, “fraudă” și pune nota 1.

Calendar Evaluarea Națională 2019

18 iunie 2019 Limba şi literatura română – examen scris

20 iunie 2019 Matematică – examen scris

21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – examen scris

25 iunie 2019 Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele14:00 – 20:00)

29 iunie Afișarea rezultatelor finale.

EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ. Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Unde poți sesiza neregulile de la Evaluarea Națională

EVALUARE NAȚIONALĂ la limba română. Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale.



Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8,00 - 16,00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8,00 -14,00.