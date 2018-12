HOROSCOP. Mesajul Arhanghelului Mihail pentru 19 decembrie. Berbecii trebuie să-și exprime sentimentele, Taurii trebuie să se respecte

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 19 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Exprima-ti sentimentele

Absolut toate emotiile tale sunt valide si trebuie onorate. Tu experimentezi aceste ganduri si emotii cu un motiv bine intemeiat. Nu permite nimanui sa iti judece sentimentele drept prostesti, inutile, gresite sau nepotrivite, pentru ca este evident ca ele se manifesta in tine cu un scop. Ai dreptul la exprimare de sine si este imperativ sa fie asa pe drumul tau de viata. Este vital ca tu, ca fiinta umana, sa eliberezi si sa exprimi tot ceea ce este in tine intr-o maniera iubitoare si care sa ofere siguranta tie si celor din jur. Nu judeca niciodata si nu rani alt om cu actiunile tale – acesta este doar egoul care se zbate sa se faca remarcat. Fii bun, bland si respectuos, totusi vorbeste-ti adevarul. Nu ar trebui sa tii inchis niciun sentiment, gand sau emotie ca si cum ar fi captive intr-un borcan cu capacul pus. Tu esti energie iar energia curge si circula. Cand creezi un blocaj pentru ca iti reprimi emotiile valide, ele raman sa se manifeste in interiorul tau. Apoi tu nu mai esti in armonie si iti creezi singur boala – care este doar o lipsa de usurinta in a curge prin viata. Gandurile si emotiile exprimate trebuie sa vina mereu dintr-un spatiu de compasiune. Examineaza-ti sentimentele inainte de a le impartasi cu altii. Te afli intr-un spatiu de iubire sau de judecata ? Este o opera fina de arta, intr-adevar, sa fii in stare sa iti exprimi sentimentele in timp ce in acelasi timp sa sustii spiritul altui om din fata ta. Dar daca iti scoti adevarul la iveala cu blandete, ii lasi pe altii sa afle ca esti sincer cu tine in timp ce esti empatic cu ei.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca sustii zi de zi sa imi exprim gandurile si emotiile intr-o maniera sigura atat pentru mine cat si pentru cei pe care ii iubesc. Iti multumesc ca ma inveti sa nu imi reprim trairile si conflictele, astfel mentinandu-mi o buna stare de sanatate.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RESPECTUL DE SINE

Arhanghelul Mihail te sprijina in cautarea fericirii, a sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Acest mesaj este un semn ca a venit vremea sa te cinstesti chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti, fiindca sunteti unul dintre copiii iubiti ai lui Dumnezeu (ca oricare fiita, conform adevarului spiritual).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : apeleaza la consilieri specializati in stima de sine / paraseste o situatie abuziva / renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza respectul de sine / insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si voi ingeri, va multumesc ca ma ajutati sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si respectati, va rog sa ma calauziti sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Amin !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CE ESTI, ACEEA PRIMESTI

Acest mesaj reprezinta o intelepciune importanta pe care ghizii tai si Arhanghelul Mihail ti-o trimite. Legea atractiei iti spune ca pe orice energie iti focusezi atentia, aceea este energia pe care o vei manifesta. Tu esti creatorul realitatii tale. Poate parea ca un sfat brutal si direct, dar viata pe Pamant este plina de frica deghizata sub multe forme. Distragerile de zi cu zi care te impiedica sa te focusezi pe iubire si compasiune te pot duce pe un drum al anxietatii, tensiunii si stresului. Daca vrei iubire si bucurie in viata ta, trebuie sa te astepti la iubire si bucurie in viata ta. Daca inveti sa traiesti dupa acest adevar de baza, vei fi extrem de constient si atent cu privire la alegerile tale zilnice de viata si consecintele lor. In aceasta dimensiune fizica, este asa de usor sa cedezi fricii si anxietatii, dar trebuie sa realizezi ca acelea vor fi energiile pe care le atragi spre tine. Trebuie sa faci un efort constient sa transformi gandurile si energiile bazate pe frica in ganduri de compasiune, iertare, intelegere, mila, toleranta si ajutorare. Nimei nu poate scapa de aceasta lege, intrucat este o lege suprema. Este nevoie de practica pentru a trai asa. Daca primesti acest mesaj, cauta un eveniment prezent al vietii tale care iti cauzeaza stres si decide constient ca il recunosti apoi focuseaza-te pe solutii care sa schimbe energia sa intr-una care sa duca la un rezultat pozitiv.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa gandesc si sa simt la nivelul energiei pozitive ce corespunde cu cea a dorintei mele pe care o doresc implinita prin tot ce fac zi de zi.

