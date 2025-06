O declarație ultracolocvială a lui Trump a pus în dificultate televiziunile. Francezii au dat note pentru reacțiile traducătorilor

Nemulțumit de felul în care evoluează conflictul dintre Israel și Iran, Trump a spus într-un limbaj ultracolocvial. FOTO Getty Images

Declaratia de miercuri a lui Donald Trump face valuri în spațiul public. Nemulțumit de felul în care evoluează conflictul dintre Israel și Iran, Trump a spus într-un limbaj ultracolocvial: "Sunt două ţări care s-au luptat de atât de multă vreme şi atât de intens încât habar nu mai au ce naiba fac" ("They don't know what the f**k they're doing").

Televiziunile din întreaga lume au analizat limbajul, dar nu s-au oprit doar la acel "F"-word, ci au comentat toate cuvintele neelegante şi modul în care s-ar fi putut exprima președintele american: "nu-mi place ce a făcut Israelul, nu-mi place ce a făcut Iranul".

Francezii au dus comentariile la un alt nivel si au dat chiar note televiziunilor în funcție de cum au reacționat traducătorii și cât de pe fază au fost cei care au asigurat traducerea simultană: dacă au ales să îmblânzească limbajul sau au tradus pe șleau.

Ce faci în situația asta? Irina Margareta Nistor, critic de film si specialista traducerilor memorabile, a comentat aceste situații la rubrica "Pe cuvânt", cu Ana Iorga.

"Asta dovedește în general un alt fel de a ieși la iveală niște, cum să le zicem, niște momente în care nu se simt foarte siguri pe ei respectivii. O să observați că mai ales bărbații înjură, sigur mai se întâmplă să injure și femeile, dar nu cred niciodată că regina Angliei ar fi făcut ce a făcut Tramp acum.

Pe de altă parte, era foarte ingenios cum au tradus francezii în funcție de fiecare post de televiziune în parte. De fapt, una singură a avut curajul. Nu știu dacă neapărat curajul. Da, varianta acum, "la naiba" sau în cel mai rău caz: "ce mama naibii"… și asta ar fi maxim.

Sunt fix la Sibiu, unde am avut un masterclass despre traducerea simultană, inclusiv la piesele de teatru. Și da, cred că în principiu poți să găsești o variantă fără să devii la rândul tău vulgar, pentru că știi foarte bine în orice limbă de pe pământul ăsta, primele cuvinte pe care ți le învață cineva vor fi astea. Deci, p-astea le știi oricum.", a declarat Irina Margareta Nistor.