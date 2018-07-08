REZULTATE ADMITERE în LICEU 2018. Edu.ro îți spune unde ai fost REPARTIZAT în județul PRAHOVA
PRAHOVA REPARTIZARE LICEE 2018 prima fază de ADMITERE – edu.ro. Ministerul Educației face publice rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în 2018. Rezultatele vor fi afișate pe www.antena3.ro și admitere.edu.ro, luni, 9 iulie.
REPARTIZARE LICEE 2018 prima fază de ADMITERE – edu.ro. Depunerea dosarelor de înscriere în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 şi 13 iulie. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar şi situaţiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaţilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizaţi computerizat.
A doua etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie.
LISTA LICEELOR
COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI
COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA
COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL AGRICOL "GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA
COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN ISTRATI", MUNICIPIUL CÂMPINA
COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE LAZĂR", ORAȘUL PLOPENI
COLEGIUL TEHNIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC
LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI
LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL
LICEUL TEHNOLOGIC "TEODOR DIAMANT", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA, COMUNA MĂNECIU
LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA
LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI
LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL
LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 NOTE FINALE - edu.ro. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate, "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii".
Rezultatele finale, în urma contestațiilor, obținute de elevi la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ / CAPACITATE din 2018, susținute în LICEU sau ȘCOALA GIMNAZIALĂ sunt afișate pe evaluare.edu.ro .
Pe www.antena3.ro. găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolventii clasei a VIII-a: subiecte barem și REZULTATE FINALE EVALUARE NATIONALA 2018.
- Subiecte și barem Limba și literatura română
- Subiecte și barem Matematică
- Subiecte și barem Limba maternă
Pe evaluare.edu.ro și www.antena3.ro. găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolvenții clasei a VIII-a din ROMÂNIA: subiecte barem și REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018.
REZULTATELE pe fiecare JUDEȚ:
- ALBA
- ARAD
- ARGEȘ
- BACĂU
- BIHOR
- BISTRIȚA NĂSĂUD
- BOTOȘANI
- BRĂILA
- BRAȘOV
- BUCUREȘTI
- BUZĂU
- CĂLĂRAȘI
- CARAȘ SEVERIN
- CLUJ
- CONSTANȚA
- COVASNA
- DÂMBOVIȚA
- DOLJ
- GALAȚI
- GIURGIU
- GORJ
- HARGHITA
- HUNEDOARA
- IALOMIȚA
- IAȘI
- ILFOV
- MARAMUREȘ
- MEHEDINȚI
- MUREȘ
- NEAMȚ
- OLT
- PRAHOVA
- SĂLAJ
- SATU MARE
- SIBIU
- SUCEAVA
- TELEORMAN
- TIMIȘ
- TULCEA
- VÂLCEA
- VASLUI
- VRANCEA
Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.
Lista completă a unităților de învățământ, pe evaluare.edu.ro.
COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA
COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA BĂLȚEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA STARCHIOJD
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA SÎNGERU
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA, COMUNA MĂNECIU
LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA
LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI
LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL
LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU POPESCU-TELEGA", COMUNA TELEGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI", COMUNA PĂCUREȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI RĂDULESCU", COMUNA CHIOJDEANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE VODĂ", SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANDIANO POPESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANUȚĂ IONESCU", ORAȘUL URLAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAROL I", ORAȘUL PLOPENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CEZAR PETRESCU", ORAȘUL BUȘTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN STERE", COMUNA BUCOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE SFETESCU", COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BREZEANU", COMUNA TEIȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU GHENOIU", ORAȘUL BĂICOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU HERA", SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROILOR", COMUNA LIPĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU ÎNV.I.DRĂGĂNESCU", SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE COSTESCU", COMUNA ALUNIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE DIBOȘ", COMUNA MĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE LAZĂR", COMUNA BĂRCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN DUHOVNICUL", COMUNA BĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MOGA", SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU", MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LAURENTIU FULGA", SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIZETA-PAUL GRECEANU", SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB", COMUNA BREBU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VODĂ", SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINERVA ALEXANDRESCU" COMUNA ȘOIMARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU", COMUNA PROVIȚA DE SUS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MOISE VASILESCU", SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂNĂSTIREANU MIHAI", COMUNA PREDEAL-SĂRARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA", ORAȘUL BUȘTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICHITA STĂNESCU", COMUNA CEPTURA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.DINU MIHAIL DAN", SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR EUGENIU CORBU", SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR OPREA MIHAI", SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU STANIAN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN", COMUNA BLEJOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU ȘI SEVERA NOVIAN", COMUNA ADUNAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RAREȘ VODĂ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA", ORAȘUL BUȘTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI", COMUNA BALTA DOAMNEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA MARIA", ORAȘUL MIZIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÎNTUL NICOLAE", ORAȘUL MIZIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIREA SORESCU", SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA CARAGIU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA T. SOCOLESCU", COMUNA PĂULEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN SĂVULESCU", COMUNA IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD MUȘATESCU", SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU", COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE", COMUNA DUMBRAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU", COMUNA POIANA CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR RADU ION" , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA DE JOS, ORAȘUL BREAZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL SLĂNIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL SLĂNIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC , ORAȘUL COMARNIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA TÂRSEI, ORAȘUL BREAZA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÎNI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÎNTÎNELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA RÎFOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÎRGȘORU VECHI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÎLCANEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÎFOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂLINEȘTI, COMUNA FLOREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HOMORÎCIU, COMUNA IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÎNGERU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÎNTENI, COMUNA MĂNECIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PAREPA-RUȘANI, COMUNA COLCEAG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIANA COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÎNTENI, COMUNA POSEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROMÂNEȘTI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROTARI, COMUNA CEPTURA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÎRGȘORUL VECHI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VARNIȚA, COMUNA ȘIRNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL SĂRARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 - edu.ro publică NOTELE la CAPACITATE. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.
MEDIA DE ADMITERE, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EVALUAREA NAȚIONALĂ susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 20%.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
ADMITERE pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că prima etapă dedicată înscrierii absolvenţilor claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, în anul şcolar 2018 - 2019, se va desfăşura în zilele de 15, 18 şi 19 iunie, fiind alocate 38.345 de locuri la nivelul întregii ţări în peste 700 de unităţi de învăţământ.
Potrivit MEN, sunt 38.345 de locuri pentru învăţământul profesional existente la nivelul întregii ţări, dintre care 5.542 de locuri sunt alocate învăţământului dual.
În data de 19 iunie, cele peste 700 de unităţi de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional şi dual vor afişa lista candidaţilor înscrişi.
Candidaţii respinşi în faza de preselecţie vor putea opta în zilele de 21 şi 22 iunie pentru alte unităţi de învăţământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei judeţene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaţilor admişi în învăţământul profesional şi dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeaşi zi, unităţile de învăţământ vor comunica şi lista candidaţilor respinşi. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunţate pe 6 iulie.
- Evaluare naţională
- rezultate evaluare nationala
- edu.ro
- limba si literatura romana
- ministerul educatiei
- evaluare.edu.ro
- matematica
Citeşte mai multe despre:
Educație
REZULTATE ADMITERE în LICEU 2018. Edu.ro îți spune unde ai fost REPARTIZAT în județul ARAD
08 Iul 2018 • 22:31
Educație
REZULTATE ADMITERE în LICEU 2018. Edu.ro îți spune unde ai fost REPARTIZAT în județul ARGEȘ
08 Iul 2018 • 22:30
A1.ro
Obsesia halucinantă a Elenei Ceaușescu! Voia să știe cum fac amor soțiile miniștrilor: ”Nu se mai sătura ascultând...”
spynews.ro
VIDEO PAPARAZZI / Mircea Rednic a semnat cu arabii şi s-a apucat de treabă! Locul neobişnuit în care pregăteşte strategia pentru sezonul viitor
cancan.ro
ULTIMA ORĂ | Cabral, implicat într-un grav accident rutier pe autostrada București-Ploiești
Gsp.ro
GALERIE FOTO Cea mai fierbinte fană a Croației s-a bucurat toată noaptea! A petrecută după calificarea în fața Rusiei
Spynews.ro
VIDEO PAPARAZZI / A rămas corigent! „Ionică” din „Liceenii”, prins în timp ce trăgea la măsea, după o partidă de tenis
wowbiz.ro
Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au certat in direct! Uite ce i-a reprosat prezentatoarea fostului iubit si ce i-a raspuns acesta
Telekomsport.ro
„Schumacher nu mai este demult în comă!” Un medic a rupt tăcerea şi a explicat cât de gravă este situaţia fostului mare pilot
A1.ro
Se întâmplă DEJA! Profeția CUMPLITĂ a lui Arsenie Boca despre soarta României! „Puțini se vor întoarce...”
Kfetele.ro
Aceasta tanara de 19 ani a murit de cancer, dupa ce a ignorat aceste simptome! Cand a mers la medic era prea tarziu
Ciao
Bianca Dragusanu a spus unul din motivele despartirii de Victor Slav! Nu, nu e vina lui Tristan Tate. Ce i-a facut prezentatorul
Publika.md
Şi-a vândut toată averea, după ce doctorii i-au spus că este pe moarte. A RĂMAS ŞOCATĂ când a aflat că...
Antena3.ro
Horoscop. Mihai Voropchievici și runele pentru săptămâna 8-14 iulie. Berbecii intră sub protecție divină, Leii o iau din loc
Antena3.ro
HOROSCOP Mariana Cojocaru, previziuni pentru 8-14 iulie. Gemenii au probleme la locul de muncă, Taurii au probleme în dragoste
22:58Un autocar cu 43 de copii și șapte adulți, implicat într-un accident rutier. 17 persoane, transportate la spital
22:37HOROSCOP 9 iulie. Vărsătorii au schimbări pe plan sentimental, Fecioarele se bucură de un câștig financiar de dimineață
21:39Despărțire-șoc în lumea vedetelor! Jucătoarea de tenis Andreea Mitu s-a despărțit de tatăl copilului său
21:27Tăriceanu: „Voi susține necondiționat o decizie a Coaliției de a demara procedura de suspendare”
02.GALERIE FOTO Cea mai fierbinte fană a Croației s-a bucurat toată noaptea! A petrecută după calificarea în fața Rusiei
02.Au fost publicate Rezultatele FINALE la Evaluarea Naţională 2018. NOTELE FINALE la Evaluare Națională pe edu.ro
01.Razboiul distruge tot ce întâlnește în cale: Părinți și case distruse chiar în fața copiilor (VIDEO CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL)
02.(VIDEO 18+) Distracţia mexicanilor într-un bar din Rusia: Au lăsat în loc de bacşis o femeie goală puşcă