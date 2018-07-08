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REZULTATE ADMITERE în LICEU 2018. Edu.ro îți spune unde ai fost REPARTIZAT în județul PRAHOVA

de 08 Iul 2018   •   22:02
REZULTATE ADMITERE în LICEU 2018. Edu.ro îți spune unde ai fost REPARTIZAT în județul PRAHOVA 16

PRAHOVA REPARTIZARE LICEE 2018 prima fază de ADMITERE – edu.ro.  Ministerul Educației face publice rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în 2018. Rezultatele vor fi afișate pe www.antena3.ro și admitere.edu.ro, luni, 9 iulie. 

REPARTIZARE LICEE 2018 prima fază de ADMITERE – edu.ro. Depunerea dosarelor de înscriere în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 şi 13 iulie. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar şi situaţiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaţilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizaţi computerizat. 

A doua etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie. 

LISTA LICEELOR

COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI

COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA

COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL AGRICOL "GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN ISTRATI", MUNICIPIUL CÂMPINA

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE LAZĂR", ORAȘUL PLOPENI

COLEGIUL TEHNIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA

LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL

LICEUL TEHNOLOGIC "TEODOR DIAMANT", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA, COMUNA MĂNECIU

LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA

LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI

LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL

LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC

LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE

LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 NOTE FINALE - edu.ro.  În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate, "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii". 

Rezultatele finale, în urma contestațiilor, obținute de elevi la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ / CAPACITATE din 2018, susținute în LICEU sau ȘCOALA GIMNAZIALĂ sunt afișate pe evaluare.edu.ro . 

Pe www.antena3.ro. găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolventii clasei a VIII-a: subiecte barem și REZULTATE FINALE EVALUARE NATIONALA 2018.

Subiecte și barem Limba și literatura română

Subiecte și barem Matematică

Subiecte și barem Limba maternă

Pe evaluare.edu.ro și www.antena3.ro. găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolvenții clasei a VIII-a din ROMÂNIA: subiecte barem și REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018.

REZULTATELE pe fiecare JUDEȚ:

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

Lista completă a unităților de învățământ, pe evaluare.edu.ro.

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA BĂLȚEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA STARCHIOJD

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA SÎNGERU

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT GHEABA, COMUNA MĂNECIU

LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA

LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI

LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL

LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC

LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE

LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU POPESCU-TELEGA", COMUNA TELEGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI", COMUNA PĂCUREȚI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI RĂDULESCU", COMUNA CHIOJDEANCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE VODĂ", SAT POPEȘTI, COMUNA BRAZI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANDIANO POPESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CANUȚĂ IONESCU", ORAȘUL URLAȚI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CAROL I", ORAȘUL PLOPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CEZAR PETRESCU", ORAȘUL BUȘTENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN STERE", COMUNA BUCOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE SFETESCU", COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BREZEANU", COMUNA TEIȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU GHENOIU", ORAȘUL BĂICOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU HERA", SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROILOR", COMUNA LIPĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU ÎNV.I.DRĂGĂNESCU", SAT TRĂISTENI, COMUNA VALEA DOFTANEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE COSTESCU", COMUNA ALUNIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE DIBOȘ", COMUNA MĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE LAZĂR", COMUNA BĂRCĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN DUHOVNICUL", COMUNA BĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MOGA", SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU", MUNICIPIUL CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LAURENTIU FULGA", SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIZETA-PAUL GRECEANU", SAT CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB", COMUNA BREBU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VODĂ", SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINERVA ALEXANDRESCU" COMUNA ȘOIMARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU", COMUNA PROVIȚA DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MOISE VASILESCU", SAT OLTENI, COMUNA TEIȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂNĂSTIREANU MIHAI", COMUNA PREDEAL-SĂRARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA", ORAȘUL BUȘTENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICHITA STĂNESCU", COMUNA CEPTURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.DINU MIHAIL DAN", SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR EUGENIU CORBU", SAT PODGORIA, COMUNA TĂTARU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR OPREA MIHAI", SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU STANIAN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN", COMUNA BLEJOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU ȘI SEVERA NOVIAN", COMUNA ADUNAȚI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RAREȘ VODĂ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA", ORAȘUL BUȘTENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI", COMUNA BALTA DOAMNEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA MARIA", ORAȘUL MIZIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÎNTUL NICOLAE", ORAȘUL MIZIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIREA SORESCU", SAT ZAMFIRA, COMUNA LIPĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA CARAGIU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA T. SOCOLESCU", COMUNA PĂULEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN SĂVULESCU", COMUNA IZVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD MUȘATESCU", SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU", COMUNA ARICEȘTII ZELETIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE", COMUNA DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU", COMUNA POIANA CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR RADU ION" , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA DE JOS, ORAȘUL BREAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISTOREȘTI, ORAȘUL BREAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL SLĂNIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL SLĂNIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL CÂMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA COMARNIC , ORAȘUL COMARNIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA TÂRSEI, ORAȘUL BREAZA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚINTEA, ORAȘUL BĂICOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÎNI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DUMBRĂVEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÎNTÎNELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA RÎFOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÎRGȘORU VECHI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÎLCANEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI, COMUNA SCORȚENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BRĂTĂȘANCA, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÎFOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CHIȚORANI, COMUNA BUCOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIREȘANU, COMUNA BABA ANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CONDURATU, COMUNA BABA ANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORLĂTEȘTI, COMUNA BERCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COȚOFENEȘTI, COMUNA VĂRBILĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂLINEȘTI, COMUNA FLOREȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DRAJNA DE SUS, COMUNA DRAJNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FULGA DE JOS, COMUNA FULGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HOMORÎCIU, COMUNA IZVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HĂBUD, COMUNA ȘIRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LACU TURCULUI, COMUNA BALTA DOAMNEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LOLOIASCA, COMUNA TOMȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MEHEDINȚA, COMUNA PODENII NOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIREȘU MARE, COMUNA SÎNGERU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MISLEA, COMUNA SCORȚENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÎNTENI, COMUNA MĂNECIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OGRETIN, COMUNA DRAJNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OSTROVU, COMUNA ALUNIȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PAREPA-RUȘANI, COMUNA COLCEAG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETRICEAUA, COMUNA BREBU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PIETROȘANI, COMUNA PUCHENII MARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PODENII VECHI, COMUNA BĂLȚEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIANA COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÎNTENI, COMUNA POSEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PUCHENII MOȘNENI, COMUNA PUCHENII MARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROMÂNEȘTI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ROTARI, COMUNA CEPTURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SLON, COMUNA CERAȘU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÎRGȘORUL VECHI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA CUCULUI, COMUNA IORDĂCHEANU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA DULCE, COMUNA PODENII NOI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VARNIȚA, COMUNA ȘIRNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL SĂRARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 - edu.ro publică NOTELE la CAPACITATE. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu. 

MEDIA DE ADMITERE, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EVALUAREA NAȚIONALĂ susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 20%.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

ADMITERE pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că prima etapă dedicată înscrierii absolvenţilor claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, în anul şcolar 2018 - 2019, se va desfăşura în zilele de 15, 18 şi 19 iunie, fiind alocate 38.345 de locuri la nivelul întregii ţări în peste 700 de unităţi de învăţământ. 

Potrivit MEN, sunt 38.345 de locuri pentru învăţământul profesional existente la nivelul întregii ţări, dintre care 5.542 de locuri sunt alocate învăţământului dual. 

În data de 19 iunie, cele peste 700 de unităţi de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional şi dual vor afişa lista candidaţilor înscrişi. 

Candidaţii respinşi în faza de preselecţie vor putea opta în zilele de 21 şi 22 iunie pentru alte unităţi de învăţământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei judeţene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaţilor admişi în învăţământul profesional şi dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeaşi zi, unităţile de învăţământ vor comunica şi lista candidaţilor respinşi. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunţate pe 6 iulie. 

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