REZULTATE BAC 2018. Răsturnare de situație în cazul unei eleve. Ce note a obținut după ce a făcut contestație la toate cele trei probe scrise

REZULTATE BAC 2018. O elevă din județul Timiș, care a susținut examenul de Bacalaureat anul acesta, a depus contestație la toate cele trei probe scrise. Deși a luat note de peste 9, eleva nu a fost deloc mulțumită.

REZULTATE BAC 2018. În urma contestațiilor, a realizat că a luat o decizie foarte bună fiindcă media finală este acum de 10.

REZULTATE BAC 2018. Miriam Dobre a absolvit Liceul Tehnologic din orașul Jimbolia, județul Timiș, specializarea Matematică-Informatică. Notele pe care le primise inițial erau de 9,10 la Limba Română, 9.50 la Matematică și 8.65 la Biologie, iar ulterior acestea s-au transformat în 10.

REZULTATE BAC 2018. “Am fost foarte surprinsă când am văzut că am 10 pe linie. Când am văzut că am media maximă, nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte mult. Mi-a fost un pic teamă când am depus contestaţiile, mă gândeam că poate o să-mi scadă notele, că poate am greşit undeva şi nu mi-am dat seama, dar am ştiut că am făcut mai mult. Nu am înţeles de ce mi-au scăzut 90 de puncte la Limba Română, nici la Matematică nu mi-am dat seama ce puteau să-mi scadă. M-am pregătit pentru examen cu toată puterea mea şi sunt mulţumită de mine că am dat cât am putut eu. Am învăţat constant pe parcursul anului pentru Bacalaureat, iar în ultima lună mai intens”, a spus Miriam Dobre.