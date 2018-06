REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BRĂILA EDU.RO. Notele la Capacitate 2018 în Brăila

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BRĂILA EDU.RO Absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut, ieri, ultima probă din cadrul examenului de evaluare naţională, cea de matematică. Elevii au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare având 30 puncte. Potrivit specialiştilor, subiectele au avut un grad mediu de dificultate şi chiar mediu plus, însă au fost mai uşoare decât la simularea naţională. Notele vor fi afișate pe edu.ro, până la ora 12.00.

"La fel ca anul trecut, subiectele au fost tot de nivel mediu plus. Cerinţele de la prima parte au fost foarte lejere. Însă acolo trebuia să fii foarte atent pentru că la primul subiect greşesc elevii foarte buni. Greşesc din neatenţie şi vă spun asta din experienţă. Ce mi s-a părut cu un grad mai mare de dificultate a fost la subiectul II, problema 4, punctul b. Mai dificil mi s-a părut şi problema 2, punctul c, de la subiectul III, acolo unde se cerea să se calculeze cât la sută din volumul unei piramide reprezintă o altă piramidă. Dar aici existau două variante diferite de rezolvare. Mă aştept la note mari. Sigur vor fi şi note de 10, dar 10 va lua un elev foarte bun care nu a greşit la subiectul I", ne-a declarat prof. Cătălin Stănică, inspector şcolar de matematică în cadrul IŞJ Brăila.

La ieşirea din sălile de examen, în timp ce unii elevi spuneau că subiectele au fost grele, alţii susţineau că a fost foarte uşor, însă trebuia să fii atent la capcane:

Andrei N.: "A fost greu! Au fost câteva exerciţii la care m-am încurcat. Însă ştiu sigur că la română voi lua o notă mare şi o să-mi iasă media de care am nevoie pentru liceu".

Ştefania C.: "A fost destul de uşor dar m-am încurcat la multe lucruri, au avut multe capcane exerciţiile şi a trebuit să fiu foarte atentă. Dar am corectat, am verificat de mai multe ori şi în final am pus rezultatul corect. Acum aştept baremul. Şi la română a fost uşor, nu voiam genul epic că mi se pare banal, dar a fost uşor. Sper să îmi iasă o medie între 9.50 şi 10".

Irina P.: "A fost uşor! Sincer, dificultatea cea mai mare a fost pentru mine subiectul I pentru că am realizat pe ultima sută de metri că am greşit la un calcul banal. Dar în final am corectat. Geometria a fost uşoară, mă aşteptam la ceva mai complicat, că la simulări a fost mai greu. Mă aştept să am o medie mare".

La testarea de ieri s-au prezentat 1.856 de elevi din cei 2.048 de candidaţi înscrişi, potrivit datelor Inspectoratului Judeţean Brăila.

Primele rezultate se vor afişa pe 19 iunie (până la ora 12.00), iar contestaţiile se pot depune în aceeaşi zi, între 14.00-19.00. Rezultatele finale se vor afişa pe 23 iunie.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională

08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a



11 iunie 2018 Limba şi literatura română - probă scrisă

13 iunie 2018 Matematica - probă scrisă

14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

