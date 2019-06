REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Avem NOTELE FINALE la EVALUARE în SUCEAVA- EDU.RO

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019- edu.ro. Rezultatele FINALE obținute de elevii din JUDEȚUL SUCEAVA, la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ din 2019, susținute în ȘCOLILE din ROMÂNIA au fost afișate pe evaluare.edu.ro.

Un număr de 13 elevi din judeţul Suceava au obţinut media 10 la examenul de evaluare naţională din acest an, iar alţi opt au obţinut la această evaluare medii cuprinse între 9,92 şi 9,95, potrivit primelor date publicate de Ministerul Educaţiei.



Elevii care au obţinut note maxime sunt de la Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Rădăuţi, Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava, Şcoala Gimnazială "Samson Bodnarescu" Gălăneşti, Şcoala Gimnazială "Ion Vicoveanu" Vicovu de Jos, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Şcoala Gimnazială "I.G. Sbiera" Horodnic de Jos, Şcoala Gimnazială Humoreni, Şcoala Gimnazială "Nicu Gane" Fălticeni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Vicovu de Sus şi Liceul Tehnologic Pârteştii de Jos.



În total, 539 de elevi din judeţ care au dat examenul de Evaluare naţională au obţinut medii peste 9,00.



În acest an, în judeţul Suceava s-au înscris 6.586 de elevi la evaluarea Naţională, în creştere faţă de 2018, când numărul candidaţilor înscrişi a fost de 6.350.



Şi numărul notelor de 10,00 a crescut în acest an, în 2018 doar 11 elevi obţinând nota maximă.

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2019.

Situația statistică generală relevă că dintre cei 146.105 candidaţi prezenți, 106.838 de candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 429 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidaţi prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 118.074 de candidați (80,6%), iar 1.956 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică, 91.606 candidați (62,7%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2.535 de candidați au obținut nota 10 (zece). La limba și literatura maternă, 8.130 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5.

Opt elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Contestaţiile pot fi depuse în cursul acestei zile, în intervalul orar 14:00 - 20:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 29 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.

Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

Pe evaluare.edu.ro și www.antena3.ro. găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolvenții clasei a VIII-a din ROMÂNIA: subiecte barem și REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019.

REZULTATELE pe fiecare JUDEȚ:

- Subiecte și barem Limba și literatura română

- Subiecte și barem Matematică

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Peste 150.000 de elevi au trecut săptămâna trecută prin emoțiile probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a. Acum vin și rezultatele, care sunt publicate pe evaluare.edu.ro și în centrele de examen. Antena3.ro vă ține la curent cu rezultatele de la Evaluare Națională 2019, afișarea primelor rezultate fiind programată azi, 25 iunie, până în ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 29 iunie în centrele de examen și pe evaluare.edu.ro.

Ce urmează după ce ai aflat REZULTATELE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, pe 24 iunie vor fi afișate REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 până la ora 12:00.

Tot pe 24 iunie, între orele 14:00 și 19:00, elevii nemulțumiți de NOTELE obținute la EVALUARE NAȚIONALĂ pot depune contestații.

CONTESTAȚIILE se vor soluționa între 26 și 28 iunie 2019.

Pe 29 iunie 2019 vor fi afișate REZULTATELE FINALE după soluționarea CONTESTAȚIILOR.

În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate, "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii".

ADMITEREA LA LICEU - REPARTIZARE

La sesiunea din acest an s-au înscris peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a.



REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 - edu.ro publică NOTELE la CAPACITATE. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

MEDIA DE ADMITERE, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EVALUAREA NAȚIONALĂ susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 20%.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

EDU.RO NU FUNCȚIONEAZĂ mereu

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) preciza anul trecut că site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat în permanenţă din motive tehnice ce ţin de găzduirea serverului. E foarte posibil că scenariul să se repete și în acest an.



"Din motive tehnice ce ţin de găzduirea serverului, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat în permanenţă", afirma MEN.



Aceeaşi sursă arată că organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a nu sunt afectate de această problemă tehnică.