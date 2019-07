REZULTATE FINALE BAC 2019 edu.ro. Dezastru la examenul de Bacalaureat

Numărul absolvenţilor de liceu care au participat la Bacalaureat în această sesiune a fost cel mai mic din ultimii 30 de ani, relevă datele statistice din judeţul Arad, fiind aproape la jumătate, după ce în fiecare an s-a înregistrat atât o reducere a populaţiei şcolare, cât şi o scădere a interesului pentru diploma ce poate fi obţinută în urma "examenului maturităţii".



Dacă în anii '90 participau la Bacalaureat, în judeţul Arad, aproximativ 5.000 de absolvenţi de liceu, la sesiunea din această vară au fost înscrişi 2.893 de candidaţi, fiind prezenţi la probe 2.712.



Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Arad au declarat, pentru AGERPRES, că în special elevii de la liceele tehnologice refuză înscrierea la examenul de Bacalaureat.



"Elevii de la liceele tehnologice vizează obţinerea calificării profesionale de tehnician, în funcţie de profil, pe baza unui examen de certificare a calificării profesionale, fostul atestat profesional", a precizat inspectorul şcolar Emilia Soriţeu.



De asemenea, mulţi absolvenţi aleg să urmeze cursurile şcolilor post-liceale, pentru care nu este necesară diplomă de Bacalaureat, însă o altă cauză a scăderii numărului participanţilor la examen este reducerea populaţiei şcolare.



Statisticile arată că scăderea cea mai accentuată a numărului de participanţi la Bacalaureat s-a produs în ultimul deceniu. Astfel, faţă de anul 2009, când au fost înscrişi la examen în jur de 4.600 de absolvenţi de liceu, scăderea este de aproape 40 de procente la sesiunea din acest an.



Între anii 2009 şi 2014, s-a înregistrat o scădere medie de 260 de participanţi pe an, iar în ultimii cinci ani, reducerea medie a fost de o sută de participanţi anual.