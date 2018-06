SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA FIZICĂ BAC 2018 edu.ro. Cum trebuiau rezolvate subiectele de la Fizică

SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA FIZICĂ BAC 2018. Antena3.ro vă prezintă subiectele la fizică de la Bac 2018.

A. MECANICĂ Subiectul I A. Subiectul al II-lea (45 de puncte) Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj I.1. c 3p 2. b 3p 3. b 3p 4. a 3p 5. d 3p TOTAL pentru Subiectul I 15p II.a.

Pentru: reprezentare corectă a tuturor forţelor 3p 3p b. Pentru: d = v ⋅ ∆t 3p rezultat final d = 10m 1p 4p c. Pentru: Fcosα−Ff =0 3p rezultat final F = 250N 1p 4p d. Pentru: N = G + F sinα 1p G = mg 1p Ff =μN 1p rezultat final μ = 0,2 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea III.a. Pentru: Ep =mgh 2p rezultat final Ep = 80J 1p 3p b. Pentru: LG =mgh 3p rezultat final LG = 80 J 1p 4p c. Pentru: E=Ec +Ep 1p Ep =0J 1p mv2 Ec = 2 1p rezultat final E = 64J 1p 4p d. Pentru: ∆Ec =LG +LFf 1p LFf = −Ff l 1p Ff =μmgcosα 1p rezultat final μ = 0,2 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului Model Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Subiectul I B. Subiectul al II-lea (45 de puncte) Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj I.1. d 3p 2. b 3p 3. c 3p 4. c 3p 5. b 3p TOTAL pentru Subiectul I 15p II.a. Pentru: N = 2⋅ν ⋅NA 2p rezultat final: N ≅ 4,8 ⋅1023 molecule 1p 3p b. Pentru: T = pV 1p 2νR V =S⋅L 1p V =16,62⋅10−3 m3 1p rezultat final: T = 250K 1p 4p c. Pentru: ρ = 2m V 2p m=ν⋅μ rezultat final: ρ ≅ 0,1kg/m3 1p 1p 4p d. Pentru: pV =pV 1p 11 22 L−x V1 = 2 1p V2 L+x 2 pV =pV 1p 2 2 rezultat final: p1 = 4 2 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p B. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: L12 =p1⋅(V2 −V1) 2p rezultat final: L12 = 100 J 1p 3p b. Pentru: U3 =νCVT3 2p 1,5pV T3 =T2 = 1 1 1p νR rezultat final: U3 = 750 J 1p 4p c. Pentru: reprezentare corectă 4p 4p d. Pentru: Q23=νRT2ln 3 3p V2  rezultat final: Q23 ≅ −330 J 1p V  4p TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului Model Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Subiectul I C. Subiectul al II-lea (45 de puncte) Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj I.1. b 3p 2. d 3p 3. d 3p 4. a 3p 5. c 3p TOTAL pentru Subiectul I 15p II.a. Pentru: Re =R1+R23 1p R23 = R2 ⋅R3 2p R2 +R3 rezultat final: Re = 11 Ω 1p 4p b. Pentru: U=IA ⋅Re 2p rezultat final: U = 11V 1p 3p c. Pentru: IA =I2 +I3 1p R2 ⋅I2 =R3 ⋅I3 2p rezultat final: I2 = 0,75 A 1p 4p d. Pentru: E=(Re +r)⋅IA 3p rezultat final: r = 1 Ω 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p C. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: schema electrică a circuitului 4p 4p b. Pentru: W1 = P1 ⋅ ∆t 3p rezultat final: W = 720J 1p 4p c. Pentru: P =U ⋅I 1p 11 P =U ⋅I 1p 22 rezultatfinal:U2 =9V 1p 3p d. Pentru: P =P+P+P 1p sursa int 1 P =I2r 2 int 1p P =E⋅I sursa 1p rezultat final: E = 16 V 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului Model D. OPTICĂ Subiectul I D. Subiectul al II-lea (45 de puncte) Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj I.1. d 3p 2. b 3p 3. d 3p 4. c 3p 5. a 3p TOTAL pentru Subiectul I 15p II.a. Pentru: Construcția corectă a imaginii 4p 4p b. Pentru: f =1C 1p x2 =x1f (f+x1) 2p rezultat final x2 = 60 cm 1p 4p c. Pentru: β=y2 y1 1p β=x2 x1 1p rezultat final y2 = −4cm 1p 3p d. Pentru: 1 =C+C′ fs 1p β′=x′ x′ 1p 21 1p 1p 1−1=1 x′ x′ f 21s rezultat final β ' = −5 4p TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p D. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: v=cn 2p rezultat final v ≅ 1,73 ⋅108 m/s 1p 3p b. Pentru: naer sini = nsinr 1p i'=i 1p α =180o −(i'+r) 1p rezultat final α = 90o 1p 4p c. Pentru: cosr = h d 3p rezultat final d ≅ 10,4cm 1p 4p d. Pentru: nsinl=n sin90o 2p aer sinl = 1 n 1p rezultat final sinl ≅ 0,58 1p 4p TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p