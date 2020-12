Tragedie în Anglia. Un rezervor chimic a explodat spulberându-i pe muncitorii care se aflau deasupra lui

Anunţul a fost făcut de oficialităţi, care nu au dat iniţial mai multe amănunte. Deflagraţia s-a produs după prânz în localitatea Avonmouth iar autorităţile au mobilizat numeroase echipaje de pompieri şi salvatori în zonă.

Cel puţin zece ambulanţe au fost trimise la faţa locului. Pentru căutarea persoanelor dispărute s-a apelat la un elicopter.

Cauza deflagraţiei nu a fost clară imediat însă un martor citat de presa din insulă a realizat şi distribuit imagini ale unui rezervor de procesare chimică de la centrul de reciclare Wessex, care a explodat.

Informaţii apărute ulterior, citate de Sky News, arată că mai mulţi muncitori se aflau pe acoperişul rezervorului atunci când acesta a sărit în aer.

Drumul de acces către centrul de procesare a apelor uzate a fost închis de autorităţi.

Inspectorul-şef de poliţie Mark Runacres a precizat că oamenii legii rămân la locul "incidentului major" iar populaţia este sfătuită să evite zona, pentru a nu îngreuna activitatea echipelor de salvare.

Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, şi-a manifestat preocuparea în urma incidentului din Avonmouth şi a transmis că gândurile sale se îndreaptă către cei afectaţi.

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.



My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg