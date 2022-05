Fructul medicament care se cultivă și în România. Producător: ”M-a ajutat să înving cancerul”

Dintre cele trei specii, Aronia arbutifolia, Aronia prunifolia și Aronia melanocarpa, cea din urmă are cel mai mare conținut de antioxidanți și este cultivată și în Europa.

Fructele de Aronia întăresc sistemul imunitar, au efect antiseptic, fiind benefice în tratamentul bolilor cronice, diabet, boli de inimă și circulatorii, Parkinson, bronșite, cancer (leucemie, cancer de colon, endometrial, mamar, pancreatic), boli hepatice, inflamații cronice, osteoporoză, probleme gastro-intestinale – inclusiv ulcere, inflamarea ochilor (uveită), tulburări ale sistemului de reproducere și nervos.

Unul dintre cultivatorii acestei plante în România este gorjeanul Marius Toporiște, care susține că produsele pe care le produce din fructele acestei plante l-au ajutat să se vindece de cancer.

„Plantele le-am adus din Europa. S-au adaptat foarte bine. Rezistă la minus 40 de grade, iar vara au nevoie de apă, pentru a rezista la căldură. Îngrijirea este clasică, ca la afine şi orice arbust. Trebuie tăiată periodic. (...)

Aronia m-a ajutat să înving cancerul deoarece aceste fructe sunt benefice pentru sistemul imunitar. Este cel mai puternic antioxidant din lume. Am avut două forme de cancer şi opt ani de zile nu am luat niciun tratament. Am refuzat orice tratament.

Am avut leucemie şi după trei ani am avut şi un cancer de piele. De cancer de piele m-am operat în urmă cu câteva luni. Nici în prezent nu urmez un tratament medicamentos. Sunt vegetarian şi urmez un regim strict. Consum aronia în mai multe feluri“, a declarat acesta pentru Adevărul.