Artistul Gheorghe Turda s-a vindecat de COVID, dar nu crede că a avut: "Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv"

Artistul a mărturisit că a luptat cu boala două săptămâni.

"Pe 2 ianuarie am ieșit din izolare, mi-am făcut testul, îl am în buzunar. Am cu două -trei linii albastre. (...) A fost greu și nu prea. Am răcit la Slănic Prahova din cauza temperaturilor joase din mină. Nu a fost COVID, a fost o răceală, pur și simplu", a spus artistul în emisiunea Florentinei Fântânaru.

În ciuda faptului că a fost testat pozitiv, Gheorghe Turda a negat, râzând, că ar fi avut SARS-CoV2: