Horoscop 11 mai. O zodie își consumă seara cu certuri. Ce urmează în weekend

Horoscop. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 11 mai 2018, zi in care Soarele este in trigon cu Pluto aflat in Capricorn. Acesta este un tranzit de putere asa ca ai grija sa profiti din plin de el. Astazi vei realiza cu multa claritate pe ce trebuie sa iti focusezi acum energia. Drept rezultat, poti face multe cu efort minim, fara risipa sau cheltuieli inutile.

Horoscop Un “aspect” in astrologie este pozitia planetelor care se sustin si respecta una pe cealalta si astfel influenteaza in bine treburile oamenilor. Trigonul se formeaza atunci cand intre doua planete este un unghi de 120 grade. Trigonul este un aspect astrologic major si reprezinta norocul din acel moment pe calea vietii, dandu-ne o mana de ajutor in a ne da seama cum si sa facem ca sa ne fie usor, sa curgem cu viata fara rezistenta si efort inutil.

Horoscop In plus, Vineri 11 mai deschide weekendul cu Luna in Berbec. Daca ai lucruri de inceput, conflicte de dus ca sa te clarifici sau activitati fizice atipice de facut, planifica-ti-le pentru weekend cand Luna in Berbec iti va da energia necesara acestor actiuni de noi inceputuri.

Sursa: sfatulparintilor.