Horoscop. Cât de întunecat îți e sufletul în funcție de zodie

Asa cum nu poate exista lumina fara intuneric sau intuneric fara lumina, asa si sufletul omului poate avea partile lui stralucitoare si partile lui intunecate.

Umbra sufletului poate creste sau poate scadea, in functie de energia cu care venim in contact, in functie de energia pe care o intretinem mai mult si o raspandim printre ceilalti. Cu cat traim intr-o vibratie mai inalta, cu cat avem emotii pozitive, cu atat sufletul nostru atrage mai putin intuneric. Dar, indiferent daca ne place sau nu, indiferent daca acceptam sau nu, indiferent daca recunoastem sau nu, fiecare dintre noi are o latura intunecata care ne impiedica sa vedem curcubeul si se concentreaza numai pe nori negri, scrie sfatulparintilor.

Iata cat de intunecat este sufletul tau, in functie de zodie!



Berbec

Berbecul este un semn prea energic pentru a avea timp sa fie negativist. Cu toate acestea, frica iti intuneca sufletul.



Taur

Daca faci parte din aceasta zodie, oamenii nu stau prea multa vreme langa tine pentru a-ti descoperi latura intunecata. Dar o ai si aceasta este posesivitatea excesiva.



Gemeni

Daca faci parte din aceasta zodie, atunci ai 50 de umbre ale sufletului, numai ca nu sunt chiar atat de intunecate, ci mai gri. Te adaptezi in functie de situatie, fie esti foarte “rau”, fie foarte “bun”. In orice situatie, tu cazi in picioare, precum pisica.