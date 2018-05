Horoscop lunar Gemeni. Ne punem gândurile negative la odihnă

Horoscop Gemeni. Incepand din 21 mai si pana in 20 iunie, suntem oficial in zodia Gemeni. Este vremea sa iti deschizi mintea, sa te abandonezi si sa imbratisezi toata distractia pe care lucrurile mici ale vietii le au de oferit. Este perioada in care Soarele din Gemeni ii face pe oameni sa straluceasca de optimism. Ne punem gandurile negative la odihna, ne rezolvam sau amanam conflictele cu altii si ne bucuram de spiritul inteligent si stralucitor pe care il avem fiecare in noi, scrie sfatulparintilor.

Horoscop Gemeni. Despre zodia Gemeni

Al treilea semn al zodiacului

Semn: Mutabil

Element: Aer

Energie: Yang

Conducator planetar: Mercur

Polaritate: pozitiv

Motto: Eu imi manifest realitatea

Piatra: Agat

Culoare: galben

Parti de corp guvernate de Gemeni: Maini, brate, umeri, plamani

Cuvinte cheie despre Gemeni: comunicativ, cooperant, inteligent, inventiv, ingenuu



Horoscop Gemeni. Caracteristici generale

Zodia Gemeni este a treia de la zodiac si prima zodie de aer. Nativii zodiei sunt inteligenti, pasionali, dinamici, dar duali. Sunt un semn cameleonic, care se schimba in functie de situatie. Nu raman ancorati in trecut, merg inainte cu optimism si cu abilitatea de a vedea intotdeauna partea plina a paharului. Gemenii nu se plictisesc niciodata, desi au momentele lor de solitudine, au multe de facut.

In dragoste sunt destul de iubareti, le place ideea de a iubi, de dragul de a iubi. Sunt tot timpul indragostiti pentru ca le place starea. Sunt mandri de sexualitatea lor, pentru ei sexul este celebrarea vietii, a dragostei si a naturii.

In ciuda reputatiei proaste din pricina dualitatii, Gemenii sunt persoane loiale, care nu se tem sa vorbeasca atunci cand au ceva de spus. Au, insa, si o latura emotionala care are nevoie constanta de afectiune.