HOROSCOP weekend 4-6 mai. Luna se mută în Capricorn. Ce trebuie să nu faceți în aceste zile

Horoscop weekend. Dupa recentul spectacol astral dat de Luna plina in Scorpion de luni 30 aprilie, te dezmeticim din energia puternica, tulburatoare si maiestuoasa a acestei Luni pline ale carei efecte continua toata saptamana si ne indreptam atentia la ce ne aduce weekendul aflat sub Luna in descrestere ca luminozitate si care este in Capricorn in tranzitul sau spre urmatoarea Luna noua din 15 mai.

Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Cand Luna se muta in conservatorul semn al Capricornului pentru aproximativ 3 zile, de vineri 4 mai pana duminica 6 mai, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general. Capricornul este un semn care inseamna treaba serioasa de facut ! In loc sa ne preocupam pe satisfactiile pe termen scurt, vei fi mult mai inclinat sa sapi si sa fii concentrat pe obiectivele tale de viata de termen lung.

Pe durata acestui tranzit, vei putea descoperi ca ai o dorinta crescuta pentru succes profesional. Vestea buna este ca acest harnic semn de pamant iti da si determinarea de a obtine ceea ce iti pui in vedere. Capricornul este un lider innaescut asa ca poti sa te trezesti sa fii voluntar in a coordona un mare proiect la munca. Poti simti si nevoia iminenta de a incepe sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

