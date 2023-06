"Parcă e un trailer din 'Need for speed' | Imagini virale pe internet cu autospecială de viteză a Poliției Autostrăzi | Reacţia internauţilor

Poliţia Română a prezentat noua autospecială de viteză a Poliției Autostrăzi. Imaginile au devenit virale pe internet. Reacția internauţilor.

Sursa foto: Facebook Poliţia Română

Anunţul a fost făcut de Poliţia Româna pe Facebook, ocazie cu care poliţiştii le-au făcut șoferilor o serie de recomandări.

"Această mașină este o autospecială de viteză a Poliției Autostrăzi și o puteți întâlni pe #autostrada A2.

Cu ajutorul ei, polițiștii rutieri veghează drumul spre #soare.

Celor care circulă pe autostradă le recomandăm să respecte limita de #viteză de 130km/h, să păstreze o #distanță de siguranță suficientă față de autovehiculul din față și să acorde #prioritate la ieşirea din spaţiile de servicii", scrie Poliţia Română pe Facebook.

Imaginile cu o autospeciala de viteză a Poliției Autostrăzi au devenit virale pe internet, iar reacția internauţilor nu a întârziat să apară.

"Are cauciucuri? Bani de revizie au gasit? Acum un an statea in garaj din lipsa de fonduri de reparatii....",

"Are CASCO sau politistul care o conduce e intr-un stres permanent?",

"Fara suparare acum sau fara sa pornesc vreo cearta ceva. Dar cu banii dati pe acest Porche ar fi fost mai bine sa cumparati un GTR pentru ca era mult mai rapid si mult mai ok. Parerea mea , daca pui acest Porche langa un GTR nu are nicio sansa.",

"Era si cazul sa aveti o masina care e in stare sa se ia dupa tembelii care merg cu 250 la ora. Cu Polo nu faceati mare lucru",

"Parca e un trailer din jocul " Need for speed", sunt doar câteva din comentariile internauţilor la postare.

Poliţia Română, recomandări pentru şoferii care folosesc autostrada